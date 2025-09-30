Leila Pereira, do Palmeiras, sugere exclusão do Flamengo de liga: ‘Seria bonito’

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira criticou a postura do Flamengo em meio ao bloqueio do pagamento de R$ 77 milhões aos clubes da Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e sugeriu a criação de uma nova liga sem a participação do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️ Projeto de retorno de cerveja aos estádios avança em São Paulo

A dirigente afirmou que a postura do rival não fortalece o futebol nacional e criticou a visão da diretoria rubro-negra, sem citar nomes diretamente. As declarações foram dadas em entrevista ao "Esporte Record", que será exibida no próximo domingo (5). Um trecho foi publicado pelo "portal R7" nas redes sociais.

— A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Acho que o Flamengo deveria jogar sozinho. Nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, e o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele. Acho que seria bonito nós formarmos uma nova liga excluindo o Flamengo, e aí o Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que vai ter. Acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro — disse Leila.

continua após a publicidade

Entenda o imbróglio entre Flamengo e Libra

O Rubro-Negro carioca entrou com uma ação judicial e conseguiu o bloqueio dos pagamentos de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão que seria distribuída aos clubes que fazem parte da Libra (Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa, Brusque e Flamengo).

O Flamengo conseguiu uma liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e travou o repasse de R$ 77 milhões, valor que corresponde a a uma porcentagem dos ganhos com o pay-per-view, segundo contrato firmado entre a Libra e a Globo, um dos canais detentores da transmissão do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

A atual gestão do Flamengo alega ter sofrido prejuízo no acordo firmado pelo ex-presidente Rodolfo Landim, que tem vigência até 2029.

A Libra, inclusive, soltou uma nota de repúdio à ação proposta pelo Flamengo.

— A Libra repudia a decisão unilateral e repentina da atual gestão do Flamengo, que moveu ação judicial contra o conjunto de clubes do qual faz parte, bloqueando repasses financeiros consagrados em contrato e desgastando a harmonia do grupo ao questionar acordos já pacificados. O clube alega prejuízo dentro de um contrato bilionário, o que não condiz com sua situação financeira. A medida extrema confirma uma postura que privilegia o interesse particular de curto prazo, quando na verdade os verdadeiros prejudicados são os times que contam com esse dinheiro para seu fluxo de caixa, pagamento de contas e salários.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte