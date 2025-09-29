Flamengo se surpreende com reação de clubes da Libra após decisão judicial

O Flamengo demonstrou surpresa com a reação dos clubes que integram a Libra após conseguir, na Justiça, uma decisão favorável que bloqueou o repasse de parte dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro ao bloco. Segundo apurou o Lance!, a diretoria rubro-negra avalia que o debate em torno da forma de distribuição dos valores é legítimo e entende que a deliberação da Libra sobre o contrato com a Globo não contou com unanimidade entre os associados. Internamente, porém, o Flamengo não esconde que se surpreendeu com o tom das críticas, em especial do Palmeiras e da sua presidente, Leila Pereira, já que vê a judicialização como consequência natural da falta de consenso.

A liminar obtida pelo Flamengo foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e determinou o bloqueio de R$ 77 milhões, montante referente a uma porcentagem dos ganhos com o sistema de pay-per-view. O contrato em questão foi firmado entre a Libra e a emissora no começo de 2024, com validade até 2029. O clube carioca alega ter sido prejudicado nas regras de rateio estabelecidas no acordo, assinado à época pelo então presidente Rodolfo Landim.

Desde que assumiu a presidência, em janeiro, Luiz Eduardo Baptista tem adotado postura crítica em relação aos termos do contrato. Durante a eleição que o conduziu ao cargo, Bap já havia prometido revisar a distribuição das cotas e apontou que os moldes firmados pela gestão anterior não defendiam os melhores interesses esportivos e financeiros do Flamengo. Por isso, foi ele quem conduz a disputa para reavaliar os critérios de divisão dos recursos dentro da liga.

A decisão judicial provocou reação imediata entre os clubes que compõem a Libra, formada por Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa, Brusque e o próprio Flamengo. O desconforto com a medida foi manifestado através de notas oficiais, que consideraram a iniciativa de um de seus membros uma quebra de confiança.

Com a liminar em vigor, os valores ficam retidos até nova determinação da Justiça. O cenário adiciona tensão às negociações entre os clubes da Libra e expõe divergências sobre os critérios de distribuição dos direitos de TV, tema central para a consolidação da liga no futebol brasileiro.

