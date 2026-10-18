O técnico Dorival Jr. valorizou a recuperação do São Paulo após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, neste sábado, no Morumbis, pelo Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor chegou ao segundo triunfo consecutivo, e o treinador destacou a resposta do elenco após um período de dificuldades. Apesar da evolução recente, porém, ressaltou que a equipe ainda precisa melhorar sua campanha na competição.

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— Pelo trabalho que esses jogadores vêm fazendo, eles merecem uma condição melhor. Nosso trabalho continuará sendo pés no chão e procurando melhorar uma classificação. A equipe vem dando uma resposta depois de passar por uma turbulência muito grande. Isso acontece com equipes, mas poucas conseguem uma recuperação como essa que estamos vendo — afirmou Dorival, em entrevista coletiva.

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O treinador também reconheceu a importância de buscar uma classificação para uma competição continental na próxima temporada e disse que o elenco tem consciência de que a campanha atual está aquém do que o clube deseja.

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— Nós temos que ter consciência do momento que estamos vivendo, das dificuldades que estamos passando e da importância de uma campanha melhor, principalmente para a história do nosso clube. É muito pouco, entendemos isso. Temos consciência do que representaria uma classificação para o ano seguinte — declarou.

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Dorival ainda analisou o desempenho da equipe diante do Vasco. Segundo ele, o adversário começou melhor, mas mudanças de posicionamento ajudaram o São Paulo a equilibrar a partida e explorar os lados do campo.

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— Equipe muito difícil de jogar, bem trabalhada. Essa dificuldade fez valer ainda mais o resultado que alcançamos aqui dentro. Não foi fácil. Nos primeiros 20 minutos fomos envolvidos, depois fomos mudando nosso posicionamento, colocando pequenas mudanças que foram importantes para ter um ímpeto um pouco maior e começamos a jogar por fora — explicou.