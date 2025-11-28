Em confronto de opostos na 36ª rodada do Brasileirão, Juventude e Bahia se enfrentaram em uma noite tensa nesta sexta-feira, no Alfredo Jaconi, e ficaram no empate por 1 a 1, com gols de Ademir e Gabriel Taliari. Resultado nada bom para nenhuma das duas equipes, mas pior ainda para os gaúchos, que se complicam e podem ser rebaixados já nesta rodada.

Esse empate deixa o Juventude em situação delicada na 19ª posição, com apenas 34 pontos. A equipe comandada por Thiago Carpini pode ser rebaixada em caso de triunfo do Santos ou do Vitória. Já o Bahia segue estacionado na sétima posição, com 57 pontos, fora da zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

Juventude e Bahia em ação no Alfredo Jaconi (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Tudo igual em um primeiro tempo equilibrado

O Bahia começou o jogo no Alfredo Jaconi como se estivesse na Arena Fonte Nova e dominou as ações nos primeiros 15 minutos, com boas chegas de Everton Ribeiro e Luciano Juba. O resultado da pressão não demorou a aparecer e, logo aos 20 minutos, Ademir foi acionado na ponta direita para acertar um lindo chute no canto direito de Jandrei. Tricolor na frente!

Mas o cenário do jogo mudou, e o Juventude passou a equilibrar as ações. Não à toa a reação foi rápida e saiu dos pés do artilheiro Taliari, que recebeu a bola na área e girou bem para estufar as redes de Ronaldo. Uma esperança se mantinha acesa para o time gaúcho na luta contra o rebaixamento.

A equipe baiana parece ter sentido o momento e viu o Juventude de Thiago Carpini fechar os 45 minutos iniciais mais insinuante e próximo do segundo gol.

Taliari e Nenê comemoram gol do Juventude (Foto: Luiz Erbes/ Agif/Gazeta Press)

Juventude e Bahia fazem final animado, mas não conseguem os três pontos

O roteiro da etapa final parece ter sido uma repetição do que aconteceu no início do jogo. O Bahia foi melhor, perdeu chances, mas, ao invés de fazer o gol, o Tricolor sofreu a virada aos 20 minutos em uma linda bicicleta de Marcos Paulo. Para a sorte dos visitantes e azar do desesperado Juventude, o gol acabou anulado por impedimento.

Depois do gol que não valeu, o Juventude voltou a tomar conta da partida diante de um Bahia cada vez mais apagado e por pouco não virou com Negueba, aos 29 minutos, que parou em grande defesa de Ronaldo. O goleiro tricolor ainda se tornou herói do time baiano em outras três grandes intervenções na reta final do jogo e garantiu o ponto no Alfredo Jaconi em noite desastrosa da defesa.

Os minutos finais ainda reservaram emoções para as duas torcidas, com chance perdida na cara do gol pelo Bahia e oportunidades em sequência para o Juventude, que não conseguiu mandar a bola para as redes. O Ju sabia da necessidade do resultado mas, mesmo com a pressão, não conseguiu marcar e se vê muito próximo da queda.

Jogadores do Juventude lamentam empate no Alfredo Jaconi (Foto: Luiz Erbes/ Agif/Gazeta Press)

Próximos jogos de Juventude e Bahia

O Juventude tem confronto direto contra o Santos às 19h30 da próxima quarta-feira (horário de Brasília), no Alfredo Jaconi, em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. Já o Bahia volta a campo também na quarta-feira (horário de Brasília), quando recebe o Sport na Arena Fonte Nova, às 20h.

✅Ficha técnica

JUVENTUDE 1 X 1 BAHIA

36ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sexta-feira, 28 de novembro, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul;

🥅 Gols: Ademir, 20'/1ºT (Bahia) | Taliari, 27'/1ºT (Juventude);

🟨 Cartões amarelos: Jean Lucas, Acevedo, Gabriel Xavier (Bahia); Caíque, Rodrigo Sam (Juventude);

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Luan Freitas (Ênio), Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Reginaldo (Ewerthon); Caíque (Jadson), Mandaca, Nenê (Matheus Babi) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Negueba) e Taliari.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro (Erick); Ademir, Erick Pulga (Tiago) e Willian José (Cauly).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).