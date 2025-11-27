Goleada do Fluminense sobre o São Paulo garante Bahia na Libertadores

O Fluminense atropelou o São Paulo na noite desta quinta-feira ao aplicar um sonoro 6 a 0 no Maracanã e, além de se garantir na Libertadores do ano que vem, também carimbou o passaporte do Bahia, que chega à competição continental pelo segundo ano consecutivo de forma inédita. Vale destacar que os dois times estão classificados para a fase prévia e ainda lutam por vaga na fase de grupos.

O resultado no duelo de tricolores fez o Fluminense chegar aos 58 pontos e passar Bahia e Botafogo. Neste momento, o Esquadrão é o sétimo colocado, com 56 pontos, oito a mais que o São Paulo, que vem logo atrás e não tem mais possibilidades de entrar no G-7 nas duas rodadas finais do Brasileirão.

O Tricolor carioca, inclusive, está, neste momento, na quinta posição, que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores, mas esse cenário pode mudar, já que o Bahia enfrenta o Juventude na noite desta sexta-feira e o Botafogo encara o Corinthians no domingo.

Ainda há a ressalva da Copa do Brasil, já que, se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões e estiverem no G-5 - a Raposa já está garantida nesse seleto grupo -, mais uma vaga para a Libertadores se abre, tanto para a pré quanto para a fase de grupos, o que pode facilitar a missão do Bahia.

Bahia faz história

Bahia eliminou o The Strongest na Fase 2 da pré-Libertadores; goleada do Fluminense sobre o São Paulo coloca o Tricolor baiano novamente na competição continental (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Essa vai ser a quinta participação do Bahia na Libertadores da América e, pela primeira vez, o time aparece em duas edições consecutivas da competição. Além dos anos 1960, 1963 e 1989, o Tricolor voltou ao torneio neste ano, disputou a fase prévia e caiu na fase de grupos, ao ficar na terceira posição de uma chave que tinha Internacional, Atlético Nacional (COL) e Nacional (URU).

O Bahia de Rogério Ceni, por sinal, quebrou o próprio recorde nesta temporada ao superar os números do ano passado (53 pontos) e estabelecer a melhor campanha da história do clube no Brasileirão de pontos corridos.

De olho em uma vaga direta para a fase de grupos, o Tricolor tem a chance de entrar no G-5 nesta sexta-feira, quando visita o Juventude às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 36ª rodada do Brasileirão.