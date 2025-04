Juventude defende invencibilidade em casa contra o Ceará

Juventude e Ceará se enfrentam neste sábado (12), no Estádio Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro duelo entre as equipes desde a Série B de 2023, os gaúchos defenderão uma invencibilidade em casa contra os cearenses.

Aconteceram seis partidas entre os times com mando do Juventude, sendo três vitórias do time da casa e três empates. Ademais, no ano de 2025, o clube está invicto em seus domínios: são seis triunfos, incluindo um pela Série A, contra o Vitória (2 a 0).

No retrospecto total do confronto, o equilíbrio prevalece. São quatro vitórias para cada lado e quatro empates. O Juventude é o oitavo colocado neste Brasileirão, enquanto que o Ceará ocupa o terceiro lugar.

Dieguinho projeta Juventude x Ceará

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o lateral e meio-campista Dieguinho, do Ceará, falou a respeito das expectativas para o compromisso pelo Brasileirão.

— Todos os jogos do Campeonato Brasileiro são difíceis, não tem para onde correr. Cada equipe tem o seu jeito de jogar. Às vezes vamos pegar equipes com destaques táticos, outras com destaques coletivos, individuais - relatou o jogador.

— Mas no final das contas, qualquer equipe que formos enfrentar vai exigir um nível máximo de concentração, de entrega física, tática e mental. Contra o Juventude não será diferente. Uma equipe muito qualificada que foi bem no estadual, iniciou bem o Brasileiro e que dentro de casa é muito forte. Não perdeu ainda esse ano. Teremos que fazer um grande jogo para conseguir o resultado positivo - contou.

Agenda do Ceará

Depois de encarar o Juventude, o próximo rival do Vovô será o Vasco. O duelo pela quarta rodada do Brasileiro está marcado para o dia 15 (terça-feira), na Arena Castelão.