Ceará: Dieguinho fala de versatilidade e elogia a torcida do clube

Reforço para a temporada de 2025 do Ceará, o polivalente Dieguinho vem se firmando como uma peça recorrente nas escalações de Léo Condé. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o lateral e meio-campista falou sobre a sua adaptação na cidade nova, elogiou a torcida do Vovô e projetou o embate contra o Juventude, pela terceira rodada do Brasileirão.

Dieguinho estava no Goiás e foi contratado pelo Ceará sem custos. Foi anunciado em dezembro de 2024, já com um destaque para a possibilidade de jogar na lateral ou no meio. Conforme ele, o técnico Léo Condé o via como volante desde o começo.

— Tivemos uma conversa antes da minha chegada e após também. Ele me falou onde pensava em me utilizar, que era de volante, mas sabendo da minha versatilidade. Em momento algum escolhi uma posição, apenas me coloquei à disposição - relatou.

Falando do treinador, Dieguinho teceu elogios aos métodos e ao trabalho como um todo. Condé assumiu o comando do Ceará em junho de 2024 e conseguiu o quarto acesso de sua carreira. O clube finalizou a Série B na quarta posição.

— O trabalho do Léo é um trabalho muito sólido e não é de hoje. Já vem há um bom tempo fazendo um ótimo trabalho, montando equipes consistentes, equipes com muita obediência tática, bem treinadas e que sabem o que fazer com ou sem a bola. É um treinador inteligente - destacou o jogador de 30 anos.

Dieguinho, jogador do Ceará (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Adaptação e a torcida do Ceará

Após quatro anos no Goiás, Dieguinho afirmou que, no começo, sentiu dificuldades por conta do clima na capital Fortaleza. Hoje, considera-se adaptado e se sente em casa. "Fui bem-recebido e estou sendo bem tratado".

Presente em 16 dos 19 compromissos do Alvinegro no ano, o atleta tem dois gols e uma assistência. Foi titular nas duas partidas da decisão estadual, quando o time superou o Fortaleza e conquistou o bicampeonato.

Com um novo clube, há também uma nova torcida. Atuando em solo cearense, o Vovô acumula 23 partidas de invencibilidade. O atleta elogiou o papel dos torcedores na sequência e frisou a importância para o time.

— O torcedor do Ceará é diferente. É apaixonado, nos apoia bastante e tem sido muito importante para termos esse bom desempenho em casa. É uma força a mais que vem das arquibancadas. Quanto mais gente ao seu favor, te apoiando, é melhor. A torcida tem representado. Que possamos seguir assim durante toda a temporada, pois é uma temporada longa - disse.

Dieguinho projeta Juventude x Ceará

Pelo Brasileirão, o próximo adversário do Vovô é o Juventude, fora de casa, no sábado (12). O Ceará é o atual terceiro colocado na competição, com quatro pontos. Dieguinho falou sobre a dificuldade da Série A e as diferenças entre cada equipe.

— Todos os jogos do Campeonato Brasileiro são difíceis, não tem para onde correr. Cada equipe tem o seu jeito de jogar. Às vezes vamos pegar equipes com destaques táticos, outras com destaques coletivos, individuais. Mas no final das contas, qualquer equipe que formos enfrentar vai exigir um nível máximo de concentração, de entrega física, tática e mental - explicou o jogador.

— Contra o Juventude não será diferente. Uma equipe muito qualificada que foi bem no estadual, iniciou bem o Brasileiro e que dentro de casa é muito forte. Não perdeu ainda esse ano. Teremos que fazer um grande jogo para conseguir o resultado positivo - finalizou.