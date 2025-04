Botafogo x Ceará pelo Brasileirão deve acontecer em Cariacica

O Botafogo deve voltar ao Espírito Santo em maio para partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria alvinegra encaminhou acordo para levar o jogo contra o Ceará, da 10ª rodada, marcado para o dia 24, às 16h (de Brasília), para o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Quem acenou com interesse em comprar o mando do jogo foi a empresa Metrópoles Sports. As autoridades locais já receberam contato quanto à disponibilidade da praça pare receber o confronto, ainda que nenhum sinal da taxa de aluguel tenha sido pago.

– A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que foi sondada sobre a disponibilidade da data de 24/05 para a realização do jogo entre Botafogo e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Kleber Andrade. No entanto, até o momento, não houve o pagamento da taxa de aluguel necessária para a confirmação da partida no estádio – disse a pasta do governo capixaba, em nota.

continua após a publicidade

Botafogo promove pacotes para torcedores irem a jogos fora de casa

A última vez que o Botafogo foi à Cariacica aconteceu no Campeonato Carioca, no dia 9 de fevereiro. O elenco alternativo, ainda comandado por Carlos Leiria, perdeu para o Madureira pelo placar de 2 a 0 com apenas 4.601 torcedores presentes nas arquibancadas. As informações iniciais são da "UOL" e foram confirmadas pela reportagem.

Torcida do Botafogo no Kleber Andrade contra o Madureira, em fevereiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Há outra motivação para a mudança de praça duelo com o Vozão. Além da cota pela venda e o prestígio aos torcedores do Espírito Santo, em conjunto com a CBF, o Botafogo vê o cenário como positivo devido ao calendário da competição mostrar, no mesmo dia, o clássico entre Fluminense e Vasco no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Botafogo x Ceará será o antepenúltimo compromisso do Glorioso no Brasileirão antes do Mundial de Clubes. A equipe comandada por Renato Paiva estreia no dia 15/6 contra o Seattle Sounders.