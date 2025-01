O volante JP Iseppe caminha para sua segunda temporada atuando pelo Figueirense. A estreia do Furacão do Estreito em 2025 será neste sábado (11), pelo Campeonato Catarinense.

- Muito feliz em iniciar minha segunda temporada vestindo essa camisa pesada. Estamos trabalhando e nos preparando forte para o ano. Sabemos da importância de iniciarmos bem e faremos todo o possível -, afirmou JP.

O volante também analisou a preparação realizada pelo grupo para a estreia, e comentou suas expectativas para o duelo contra o Joinville:

- Espero que possamos começar bem a temporada. Temos trabalhado bem e confiamos em nosso potencial para realizar um bom jogo contra o Joinville. Esperamos voltar com o três pontos pra Floripa - , comentou JP Iseppe.

O Figueirense enfrenta o Joinville neste sábado (11), às 16h30, na Arena Joinville. Na segunda rodada, a equipe tem pela frente o Hercílio Luz, em casa.

Na terceira rodada, o Figueira enfrenta o Criciúma. Já na quarta rodada, o clássico catarinense será realizado na Ressacada. Avaí e Figueirense se enfrentam sábado, dia 25 de janeiro, às 16h30 (de Brasília).

Campeonato Catarinense: quando começa, equipes participantes e onde assistir

O Campeonato Catarinense começa neste sábado, dia 11 de janeiro, e os jogos da final estão previstos para 15 e 22 de março, no modelo ida e volta. A elite catarinense terá 12 times na briga pelo título da temporada. São eles:

Avaí

Barra

Brusque

Caravaggio (recém promovido)

Chapecoense

Concórdia

Criciúma (atual campeão)

Figueirense

Hercílio Luz

Joinville

Marcílio Dias

Santa Catarina (recém promovido)

O regulamento do Catarinense sofreu pequenas alterações. Na primeira fase, 12 clubes disputam em uma única chave, todos jogando contra todos, totalizando 11 rodadas. Os oito primeiros lugares vão às quartas de final, e os dois últimos são rebaixados.

Nas quartas de final, os melhores colocados enfrentam os piores e fazem jogo único em casa. A mesma fórmula se mantém para a semifinal, e o jogo é feito no mando do melhor qualificado. Já a grande final será decidida no modelo ida e volta, segundo a segunda partida pelo melhor ranqueado.

Caso haja empate, não há definição por pênaltis. O título vai para o mandante do segundo jogo, diferentemente das fases anteriores. Os dois finalistas garantem vaga para a Copa do Brasil, além de três vagas à Série D do Brasileirão.

A transmissão será feita pela NSC TV, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina. Além disso, o campeonato também terá transmissões gratuitas pelo Youtube, através do canal da Federação Catarinense de Futebol, a FCF TV.