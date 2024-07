Último campeão estadual de 2024 é definido após jogos anulados e imblóglio na Justiça

Equipe do Trem Deportivo Clube (Foto: Reprodução / Instagram Trem)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 11:20 • Macapá (AP)

O Trem conquistou o Campeonato Amapaense nesta quarta-feira (24) e se consagrou como o último campeão estadual do Brasil em 2024. O quarto título consecutivo veio com a vitória sobre o Oratório por 2 a 1, garantindo vaga na Série D do Brasileirão no ano que vem.

O fato da competição ter se encerrado apenas em julho não é comum. O Amapaense deveria ter acabado bem antes, mas um escândalo envolvendo escalações irregulares em todos os quatro semifinalistas fez com que o campeonato fosse paralisado por imblóglio na Justiça.

Entenda o caso no estadual

Independente, Trem, Oratório e Santos-AP disputaram as semifinais do Amapazão neste ano. Contudo, os quatro semifinalistas foram denunciados no Tribunal de Justiça Desportiva do Amapá (TJD-AP) por terem utilizado jogadores suspensos no mata-mata da competição. Desta forma, a Justiça determinou que os jogos fosse disputados novamente.

A primeira Comissão Disciplinar do TJD-AP havia estabelecido previamente a exclusão das equipes do torneio e o pagamento de multa pelas irregularidades. No entanto, o pleno do TJD-AP optou pelo caminho contrário, e a Federação Amapaense de Futebol (FAF) remarcou as partidas das semis.

Logo após o julgamento, o Ypiranga, quinto colocado da primeira fase, entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que o regulamento fosse cumprido e os times denunciados excluídos. Por sua vez, o Santos desistiu de disputar o segundo jogo das semifinais após derrota pro 3 a 0 na partida de ida, e o Trem avançou à decisão automaticamente.

