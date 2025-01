Com a Arena MRV passando por troca de gramado, o Atlético-MG decidiu que irá mandar todos os jogos como mandante na primeira fase do Campeonato Mineiro no estádio Mineirão. O primeiro jogo do clube no maior estádio de Minas está marcado para o dia 25 de janeiro, diante do Democrata, em jogo válido pela segunda rodada.

Além do Democrata, o Atlético-MG receberá no Mineirão o América, dia 29; o Athletic, em 6 de fevereiro; e o Itabirito, no dia 12 do mês que vem. A estreia no Estadual será diante do Aymorés em 19 de janeiro, mas fora de casa.

Ainda não está definido onde o Atlético-MG irá jogar caso o time avance às semifinais e, depois, à decisão do Campeonato Mineiro. Pelo cronograma original, a Arena MRV estará apta a receber jogos para o início do Brasileirão, no fim de março. Não está descartado, porém, que o estádio reabra antes disso.

Estádio do Atlético-MG terá gramado sintético

A Arena MRV está fechada para a troca de gramado desde o fim do ano passado. O estádio deixará de ter grama natural e adotará o sintético em 2025.

Nesta terça-feira (7), o clube informou que os trabalhos se concentram na colocação de Brita Graduada Simples (BGS). Ao todo, está previsto o despejo de 8,4 mil metros cúbicos de brita, que elevará a altura do gramado em 70 centímetros em relação ao anterior.

Ao mesmo tempo, os técnicos trabalham na terraplanagem e sistema de drenagem. A etapa final será a instalação do sintético, finalização do sistema de drenagem e de irrigação.

Segundo o Atlético-MG, o gramado da Arena MRV será fornecido pela Total Grass, que utilizará o sistema Quality Pro Stadium. Ele tem autenticação Fifa Quality Pro, a mais alta destinada a gramados sintéticos.