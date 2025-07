São Paulo: o que falta para renovação de Alan Franco?

Alan Franco está livre para assinar pré-contrato com outro time, mas isso não é uma preocupação para o São Paulo. O Tricolor está confiante na renovação do zagueiro e o Lance! explica porque ainda não foi feita.

continua após a publicidade

O contrato de Alan Franco vai até o final do ano. No mais, conversas de renovação entre o staff do jogador e o São Paulo existem há meses. O que falta é acertar alguns detalhes. Entre estes detalhes, o tempo de contrato e questões financeiras.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Além disso, o argentino não ouviu propostas de nenhum time e sempre desmontrou interesse em permanecer no time do Morumbis. O jogador chegou no Tricolor em 2023. Desde então, se consolidou como titular no setor defensivo do time do Morumbis. O atleta é visto como um jogador de confiança e essencial para o clube e até o momento, não existe uma grande preocupação em perder Alan Franco.

continua após a publicidade

➡️Ruan se despede do São Paulo nas redes sociais: ‘Minha vontade era continuar’

Alan Franco não ouviu propostas de outros times (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Defesa tem sido ponto de atenção do São Paulo

O setor defensivo tem ligado alerta no São Paulo. Nesta semana, o Tricolor se despediu de Ruan, que retornará ao Sassuolo, da Itália, clube com o qual tem vínculo.

O empréstimo de Ruan ia até o final de junho. A ideia do Tricolor, desde o começo, era buscar uma alternativa para renovar o contrato de empréstimo, por conta das condições financeiras. Os italianos preferiam negociar uma venda em definitivo. E como o Lance! apurou, isso nunca foi opção para o time paulista.

continua após a publicidade

Com isso, as opções do São Paulo para a defesa ficam mais curtas. O São Paulo tem Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Sabino no elenco. Com a chegada de Hernán Crespo, o sistema adotado pelo técnico pode pesar também. Existe uma possibilidade de, nos seus primeiros jogos, Crespo testar um sistema com três zagueiros, o que pode ser algo a favor de Alan Franco também.