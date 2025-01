Fluminense conta com zaga sólida e em busca de minutos no início do estadual

Apesar de um elenco recheado de jovens, o Fluminense conta com Manoel e Ignácio para o início do Campeonato Carioca. A dupla de zaga decidiu se reapresentar com o plantel alternativo em busca de minutos no início da temporada.

Contratado pelo Tricolor na metade de 2024, Ignácio não conseguiu ter uma sequência de jogos por conta de diversas lesões. O defensor chegou cercado de expectativas após ter sido um dos destaques do Sporting Cristal, do Peru.

Nas quatro partidas em que atuou pelo Fluminense, o zagueiro de 28 anos deixou uma impressão positiva. A tendência é a de que o jogador brigue por uma vaga na equipe titular ao lado de Thiago Silva, que é peça indiscutível.

Por outro lado, Manoel busca mostrar serviço em meio a saída de Antônio Carlos e as reapresentações tardias de Thiago Silva e Thiago Santos. De contrato renovado até dezembro de 2025, o veterano de 34 anos conseguiu ter atuações sólidas na reta final do último Brasileirão e luta por um início diferente do ano passado.

Em 2024, Manoel só pôde voltar a vestir a camisa do Fluminense em fevereiro por conta de sua punição por um caso de doping, mas fez sua estreia no dia 10 de março, na semifinal do Campeonato Carioca. Na atual temporada, o jogador planeja iniciar no 11 titular contra Sampaio Corrêa, Volta Redonda, Maricá e Portuguesa em busca de mais espaço.

Nesse sentido, o Tricolor se beneficia por contar com uma dupla sólida para contribuir com um bom início no estadual. Em caso de sucesso defensivo, Manoel e Ignácio também poder conquistar um saldo positivo e arrancar em 2025 de uma forma bem diferente em relação a 2024.