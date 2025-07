Em jogo-treino preparatório para a retomada das competições, o Grêmio goleou o Aimoré por 5 a 1, na tarde de quarta-feira (2), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A atividade foi dividida em quatro tempos de 25 minutos — o técnico Mano Menezes utilizou o time considerado titular nos dois primeiros, e o reservas nos dois últimos.

Entre os titulares, quem se destacou foi Cristaldo. Bastante participativo, o meia marcou o gol de empate do Grêmio, aos 15 minutos do segundo quarto, e deu assistência para André Henrique virar, aos 24 da mesma etapa.

Por outro lado, Cuéllar e Alysson estiveram abaixo. O volante colombiano, que sofreu com problemas físicos no primeiro semestre, após retornar do futebol da Arábia Saudita, cometeu erros técnicos, como na origem do gol do Aimoré, em que foi desarmado no meio-campo. Já o ponta oriundo das categorias de base do Grêmio não conseguiu levar vantagem sobre o lado esquerdo de defesa aimoresista.

Arezo se destaca entre os reservas do Grêmio

Entre os reservas, que atuaram nos dois últimos quartos, o destaque ficou por conta de Arezo. Oportunista, o centroavante uruguaio, que recentemente voltou a se envolver em polêmica quanto a possível saída para o Peñarol, marcou dois gols: um no início do terceiro, e outro no começo do quarto período.