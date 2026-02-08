O Fluminense tem dois reforços do departamento médico entre os relacionados para enfrentar o Maricá, neste domingo (8), pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Os times entram em campo às 20h30, no Maracanã, em jogo que vale o título da Taça Guanabara.

A grande novidade é Hércules, que não joga desde a semifinal da Copa do Brasil de 2025, quando sofreu uma lesão muscular na coxa. Além dele, Savarino também está de volta após um desconforto muscular.

Relacionados do Fluminense para enfrentar o Maricá, pelo Campeonato Carioca (Foto: Reprodução/FFC)

Os desfalque do departamento médico são Germán Cano, que segue se recuperando da artoscopia realizada no joelho esquerdo, e Nonato, que sofreu lesão múscular de grau 1 e tem previsão de retorno de 10 dias. Outra ausência é Lima, com acerto encaminhado com o América do México.

Se entrar em campo, Martinelli completará 300 jogos pelo Fluminense. Formado na base do clube, o meia estreou no profissional em 2020 e se tornou peça chave do time.

No Carioca, o Flu vem de uma sequência de vitórias e boas atuações, seguindo invicto em clássicos. Já no Brasileirão, no último jogo deixou escapar os três pontos ao empatar com o Bahia. Confira os melhores momentos abaixo.

Confira as informações de Fluminense x Maricá

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X MARICÁ

6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: Domingo, 8 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere (pay per view), GETV (televisão e Youtube) e Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia

🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Naiara Mendes Tavares

🖥️ VAR: Grazianni Maciel Rocha

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldia)

Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

MARICÁ (Técnico: Marcus Alexandre)

Yuri Duarte; Almir Sota, Magno Nunes, Victor Pereira e Rafael Forster; Rafael Carioca, Magno Souza, Wellington e Denílson; Caio Vitor e Pablo Thomaz.

