Com reforços, Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Maricá
Ticolor entra em campo às 20h30, no Maracanã
O Fluminense tem dois reforços do departamento médico entre os relacionados para enfrentar o Maricá, neste domingo (8), pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Os times entram em campo às 20h30, no Maracanã, em jogo que vale o título da Taça Guanabara.
A grande novidade é Hércules, que não joga desde a semifinal da Copa do Brasil de 2025, quando sofreu uma lesão muscular na coxa. Além dele, Savarino também está de volta após um desconforto muscular.
Os desfalque do departamento médico são Germán Cano, que segue se recuperando da artoscopia realizada no joelho esquerdo, e Nonato, que sofreu lesão múscular de grau 1 e tem previsão de retorno de 10 dias. Outra ausência é Lima, com acerto encaminhado com o América do México.
Se entrar em campo, Martinelli completará 300 jogos pelo Fluminense. Formado na base do clube, o meia estreou no profissional em 2020 e se tornou peça chave do time.
No Carioca, o Flu vem de uma sequência de vitórias e boas atuações, seguindo invicto em clássicos. Já no Brasileirão, no último jogo deixou escapar os três pontos ao empatar com o Bahia. Confira os melhores momentos abaixo.
Confira as informações de Fluminense x Maricá
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X MARICÁ
6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA
📆 Data e horário: Domingo, 8 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay per view), GETV (televisão e Youtube) e Premiere
🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia
🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Naiara Mendes Tavares
🖥️ VAR: Grazianni Maciel Rocha
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldia)
Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.
MARICÁ (Técnico: Marcus Alexandre)
Yuri Duarte; Almir Sota, Magno Nunes, Victor Pereira e Rafael Forster; Rafael Carioca, Magno Souza, Wellington e Denílson; Caio Vitor e Pablo Thomaz.
