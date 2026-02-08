Ceará e Fortaleza estão escalados para o Clássico-Rei no Estadual
Rivais se enfrentam na noite deste domingo
Ceará e Fortaleza estão escalados para o jogo deste domingo (8), na Arena Castelão, às 18h (de Brasília), valendo pela 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Mozart e Thiago Carpini definiram as equipes que entrarão em campo.
O Ceará vem de vitória por 4 a 0 sobre o Horizonte. O Fortaleza, por outro lado, empatou em 1 a 1 com o Iguatu na sua última partida.
O Alvinegro está na liderança do Grupo D, com seis pontos. O Tricolor, que tem quatro, é o primeiro colocado da chave C. Ambos estão classificados para as semifinais.
Assim, o Vovô está escalado com os seguintes nomes para o duelo: Richard; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho.
Pelo lado do Leão, o seguinte time atuará nesta noite: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Maílton, Rodrigo, Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino e Bareiro.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X FORTALEZA
3ª RODADA – CAMPEONATO CEARENSE (SEGUNDA FASE)
📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube) e TV Ceará;
🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE);
🖥️ VAR: Antônio Magno Cordeiro (CE).
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Richard; Rafael Ramos, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.
FORTALEZA: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Maílton, Rodrigo, Lucas Sasha, Pierre e Lucas Crispim; Pochettino e Bareiro. Técnico: Thiago Carpini.
