Quem forma a zaga? Confira a escalação do Cruzeiro contra o América-MG

O Cruzeiro terá uma decisão contra o América-MG na noite deste domingo (8), às 18h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Para o confronto, o técnico Tite terá mais uma vez Lucas Villalba à disposição, mas não como titular.

Por outro lado, o comandante celeste não contará com Jonathan Jesus, que vinha sendo titular. O defensor participou dos sete primeiros jogos da Raposa em 2026, mas está fora de combate por conta de um estiramento ligamentar no joelho.

Na partida contra o Coritiba, o Cruzeiro entrou em campo com João Marcelo e Fabrício Bruno, com Lucas Villalba no banco de reservas. O argentino está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo.

Além dele, Tite poderá contar também com Luis Sinisterra. O atacante, que trabalhava separado em pré-temporada, voltou a treinar integralmente com o grupo e foi relacionado para o clássico.

Sendo assim, o Cruzeiro vem a campo com: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Christian, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge.

Do outro lado, Alberto Valentim escalou o América-MG com: Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Emerson, Rafa Barcelos; Artur, Felipe Amaral, Person, Yago, Segovinha, Paulo Victor.

Cruzeiro x América-MG

Sob pressão na Toca da Raposa II, o Cruzeiro jogará sua vida no Campeonato Mineiro neste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Mineirão, contra o América-MG. O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view), Sportv, Globo (canal aberto), Sportynet (Canal fechado e YouTube) e GETV (YouTube). Clique para assistir no Premiere.

A Raposa vem de uma derrota dura por 2 a 1 para o Coritiba, dentro de casa (confira os melhores momentos no vídeo abaixo). Antes, a equipe comandada por Tite havia vencido o Betim por 1 a 0. A Raposa está na segunda posição do Grupo C, com 9 pontos somados. Atualmente, o Cabuloso não se classificaria para a semifinal do Campeonato Mineiro.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x América-MG

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x AMÉRICA-MG

CAMPEONATO MINEIRO- 7ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado), Sportv (canal fechado), Globo (canal aberto), Sportynet (Canal fechado e YouTube) e GETV (YouTube)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Pablo Almeida Costa

📺 VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira