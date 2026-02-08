menu hamburguer
Escalação do Botafogo: Anselmi altera equipe para clássico com o Vasco

Glorioso precisou muar planejamento após pressão da Ferj com regulamento

Leonardo Bessa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
17:03
Martín Anselmi tenta implementar nova ideia no Botafogo (Foto: Edu Andrade/Fatopress/GazetaPress)
imagem cameraMartín Anselmi, técnico do Botafogo (Foto: Edu Andrade/Fatopress/GazetaPress)
O Botafogo está escalado para o clássico com o Vasco, neste domingo (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, válido pela sexta e última rodada do Campeonato Carioca. Martín Anselmi precisou mudar o planejamento e escalar mais jogadores do time principal para o duelo.

continua após a publicidade

➡️ Meia explica motivo para derrocada do Botafogo em 2023: 'Nunca falei isso'
➡️ Campeonato Carioca conhece classificados e terá clássico nas quartas de final

A previsão inicial era de um Botafogo recheado de jovens do sub-20, com apenas Léo Linck e Bastos no time titular. No entanto, com a pressão da Ferj indicando o regulamento para valorização comercial do Estadual, o Alvinegro convocou outros cinco jogadores para a partida: Newton, Montoro, Jordan Barrera, Matheus Martins e Nathan.

continua após a publicidade

Com a alteração no planejamento, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck, Bastos, Alexander Barboza e Justino; Kadu, Marquinhos, Jordan Barrera, Gabriel Abdias e Nathan; Matheus Martins e Kadir. Técnico: Martín Anselmi.

Martin Anselmi é o técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Martin Anselmi em jogo do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Do outro lado, o Vasco, do técnico Fernando Diniz, vai com forma máxima e tem a seguinte equipe: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO

6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca

