Escalação do Botafogo: Anselmi altera equipe para clássico com o Vasco
Glorioso precisou muar planejamento após pressão da Ferj com regulamento
O Botafogo está escalado para o clássico com o Vasco, neste domingo (8), às 18h (de Brasília), em São Januário, válido pela sexta e última rodada do Campeonato Carioca. Martín Anselmi precisou mudar o planejamento e escalar mais jogadores do time principal para o duelo.
A previsão inicial era de um Botafogo recheado de jovens do sub-20, com apenas Léo Linck e Bastos no time titular. No entanto, com a pressão da Ferj indicando o regulamento para valorização comercial do Estadual, o Alvinegro convocou outros cinco jogadores para a partida: Newton, Montoro, Jordan Barrera, Matheus Martins e Nathan.
Com a alteração no planejamento, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck, Bastos, Alexander Barboza e Justino; Kadu, Marquinhos, Jordan Barrera, Gabriel Abdias e Nathan; Matheus Martins e Kadir. Técnico: Martín Anselmi.
Do outro lado, o Vasco, do técnico Fernando Diniz, vai com forma máxima e tem a seguinte equipe: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO
6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA
📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro, às 18h (de Brasília);
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira
🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca
