John Kennedy decide Fluminense x Flamengo marcado por temporal no Maracanã

O primeiro Fla-Flu de 2026 teve final feliz para os tricolores. O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 neste domingo (25), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Serna e John Kennedy marcaram os gols da vitória do Tricolor. Cebolinha diminuiu para o Rubro-Negro. O jogo chegou a ser paralisado por conta do temporal que começou instantes antes de a bola rolar.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e ficou na liderança do Grupo A. O Rubro-Negro seguiu com quatro pontos e ficou na quinta posição do Grupo B. Dependendo de uma combinação de resultados, o Flamengo pode até disputar o quadrangular decisivo contra o rebaixamento.

Como foi o jogo?

O protagonista do primeiro tempo foi o temporal que caiu no Maracanã instantes antes de a bola rolar. O jogo virou uma confusão em poucos minutos com o aumento das poças de água até ser paralisado aos nove minutos. Quarenta minutos depois, o árbitro Alex Gomes Stéfano autorizou o reinício de jogo. Aos 25, Carrascal balançou as redes, mas ele estava na banheira e o gol foi anulado sem intervenção do VAR. Minutos depois, Samuel Lino desperdiçou chance clara embaixo da trave sem goleiro. O último lance de mais perigo da primeira etapa terminou na incrível defesa de Andrew na finalização de Kevin Serna.

O segundo tempo começou com correria. Logo aos seis minutos, Santi Moreno tabelou com John Kennedy e deixou Kevin Serna na frente de Andrew. Dessa vez o colombiano levou a melhor e abriu o placar. Aos 20, JK aproveitou a sobra na pequena área após bola parada e bateu de esquerda pro gol, 2 a 0. O Rubro-Negro diminuiu de cabeça com Cebolinha, aos 27.

Samuel Lino e Lima dividem bola na chuva em Fluminense x Flamengo (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

O que vem por aí para Fluminense e Flamengo?

O Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). Já o Flamengo encara o São Paulo, no mesmo dia, às 21h30.

✅Ficha técnica

Fluminense 2 x 1 Flamengo

4ª rodada – Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

⚽Gols: Serna (6'/2T), John Kennedy (20'/2T) e Cebolinha (27'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Guga, Canobbio, Lima, John Kennedy (FLU); Vitão, Allan (FLA)

⚽ Escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana (Renê); Bernal, Nonato (Acosta) e Lima; Serna (Martinelli), Canobbio (Santi Moreno) e John Kennedy (Everaldo).

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro (Varela); Allan (Pulgar), Evertton Araújo e Carrascal (Plata); Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique).