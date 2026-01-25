Decisão de Filipe Luís em Fluminense x Flamengo chama atenção: 'Misericórdia'

Fluminense e Flamengo vão se enfrentar, na tarde deste domingo (25), em jogo válido pelo Campeonato Carioca. Uma decisão do técnico Filipe Luís antes da bola rolar para o clássico chamou muita atenção nas redes sociais.

Cerca de 1 hora antes do primeiro Fla-Flu de 2026 começar no Maracanã, o Flamengo divulgou a escalação para pegar o Fluminense. O técnico Filipe Luís decidiu escalar Allan como titular, depois de muitos jogos no banco.

Nas redes sociais, a escolha do jovem técnico do Flamengo para o jogo contra o Fluminense chamou atenção dos torcedores. Veja os comentários e a escalação abaixo:

Maracanã recebe Fluminense x Flamengo (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)

Veja comentários sobre a decisão do treinador

Escalação do Flamengo para enfrentar o Fluminense

O Flamengo divulgou a esclação para o clássico com o Fluminense na tarde deste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Para o confronto pelo Campeonato Carioca, o técnico Filipe Luís mandará uma equipe bem diferente da que encarou o Vasco na última rodada.

O Flamengo entra em campo com: Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

Assim como no clássico com o Vasco, Arrascaeta e Jorginho, do Flamengo, não enfrentam o Fluminense. O camisa 10 segue fora dos jogos por conta do planejamento da comissão técnica. Já o jogador ítalo-brasileiro, que passou por um procendimento dentário nos últimos dias, realizou apenas um treino com o grupo antes do clássico. Assim, não fica à disposição. Ayrton Lucas completa a lista de desfalques.