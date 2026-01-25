Vidente crava resultado de Fluminense x Flamengo pelo Carioca

Fluminense e Flamengo se enfrentam, neste domingo (25), em jogo válido pelo Campeonato Carioca. O primeiro Fla-Flu do ano é motivo de muita ansiedade para os torcedores, e um vidente apontou quem vai vencer o duelo.

De acordo com o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Flamengo deve vencer o Fluminense, mas há possibilidade de empate. As cartas apontaram que o Rubro-Negro leva ligeira vantagem para o clássico disputado no Maracanã.

O Fluminense deve ser mais defensivo contra o Flamengo. Segundo o vidente, o Tricolor das Laranjeiras vai se resguardar contra o poderoso rival, mas também vai oferecer perigo ao Rubro-Negro ofensivamente.

Por outro lado, o Flamengo deve assumir o protagonismo do jogo, mas terá que ser cuidadoso para não sofrer com os contra-ataques do rival. O Rubro-Negro tem mais pontos a favor que o Fluminense, mas o jogo será disputado.

Flamengo e Fluminense em duelo pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam pela primeira vez no ano, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A bola rola neste domingo (25), a partir das 18h (horário de Brasília), no Maracanã.

Em confrontos diretos, o Flamengo leva vantagem sobre o Fluminense, especialmente nos últimos dez jogos, com cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas, além de chegar como atual campeão do Brasileirão Série A, da Libertadores e do Campeonato Carioca.

O Tricolor vem embalado após vencer o Nova Iguaçu por 3 x 2 na última rodada, em uma partida movimentada, com dois gols de Servena e um de Everaldo. O resultado colocou a equipe na vice-liderança do Grupo A, somando seis pontos e reforçando a confiança do elenco neste início de competição. O Fluminense enfrentará o Flamengo com o time principal.

O Flamengo conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Carioca ao vencer o Vasco por 1 x 0, em um clássico marcado por muita intensidade rubro-negra. Até então, a equipe vinha atuando majoritariamente com jogadores do sub-20, mas a ameaça de um possível rebaixamento no estadual motivou a utilização de atletas mais experientes. O Flamengo deve manter o time principal contra o Fluminense.

