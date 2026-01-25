Fluminense x Flamengo é paralisado por temporal no Maracanã

O clássico entre Fluminense e Flamengo deste domingo (25) pelo Campeonato Carioca foi paralisado por da chuva no Maracanã. O temporal começou poucos minutos antes da bola rolar. O jogo foi interrompido pelo árbitro Alex Gomes Stéfano aos nove minutos do primeiro tempo.

Durante o aquecimento dos jogadores, o céu já dava sinais de que a água começaria a cair. A chuva começou instantes antes da bola rolar. Foram menos de cinco minutos de jogo até a bola começar a parar nas poças que se formaram no gramado do Maracanã.

Aos nove minutos, o árbitro Alex Gomes Stéfano optou por interromper o jogo. Os jogadores deixaram o gramado rapidamente e foram para os vestiários. O delegado responsável pelo confronto vai verificar as condições do campo para um possível retorno de 15 em 15 minutos.

De acordo com a previsão do tempo da Apple, que combina serviços do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e do The Weather Channel, a chuva não deve parar até antes da meia-noite. A intensidade, porém, vai começar a diminuir a partir de 18h30.

Fluminense x Flamengo paralisado por chuva no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

O que vem por aí para Fluminense e Flamengo?

O Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). Já o Flamengo encara o São Paulo, no mesmo dia, às 21h30.

✅Ficha técnica

Fluminense x Flamengo

4ª rodada – Campeonato Carioca

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

⚽ Escalações

Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Nonato e Lima; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.