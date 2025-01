Jogos de ontem: resultados do futebol no Brasil e no exterior (14/01/2025)

Enfim, um clube da Série A do Brasileirão 2025 ganhou uma partida de Estadual. Foi o Botafogo, que derrotou a Portuguesa por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (14), na abertura da segunda rodada da Taça Guanabara, o turno do Campeonato Carioca. No último fim de semana, pela primeira vez em 51 anos (desde 1974), nenhum dos quatro grandes do Rio (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco) tinha vencido na rodada de abertura da competição. Confira os jogos de ontem (14), com os resultados do futebol no Brasil e no exterior.

Resultados do Campeonato Carioca (2ª rodada)

Botafogo 2 x 0 Portuguesa



Resultados do Campeonato Pernambucano (2ª rodada)

Sport Recife 1 x 1 Decisão Sertânia



Resultados do Campeonato Paranaense (2ª rodada)

Athletico Paranaense 5 x 1 Rio Branco

Resultados do Campeonato Baiano (2ª rodada)

Colo Colo 0 x 0 Porto

Resultados do Campeonato Sergipano (2ª rodada)

América-SE 1 x 0 Dorense

Campeonato Inglês (21ª rodada)

Nottingham Forest 1 x 1 Liverpool Bretnford 2 x 2 Manchester City Chelsea 2 x 2 Bournemouth West Ham 3 x 2 Fulham

Callum Hudson-Odoi, do Nottingham Forest, disputa a jogada com Alexander-Arnold, do Liverpool: empate de 1 a 1 eletrizante pelo Campeonato Inglês (Foto: Paul Ellis/AFP)

Campeonato Alemão (17ª rodada)

Holstein Kiel 4 x 2 Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 1 x 0 Mainz Eintracht Frankfurt 4 x 1 Freiburg Wolfsburg 5 x 1 Borussia Mönchengladbach

Resultados do Campeonato Italiano (19ª rodada)

Como 1 x 2 Milan

Atalanta 1 x 1 Milan



Resultados da Copinha (3ª fase)*