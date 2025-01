Liverpool sai atrás, mas empata com o Nottingham Forest pela Premier League

Nottingham Forest e Liverpool ficaram no empate em 1 a 1 nesta terça-feira (14), pela 21ª rodada da Premier League. Chris Wood abriu o placar para os donos da casa, mas Diogo Jota, saindo do banco de reservas, igualou o placar para os visitantes. Com o resultado, o Forest chega a 41 pontos e assume provisoriamente o segundo lugar, enquanto os Reds têm 47 pontos e seguem na liderança do Campeonato Inglês.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou da melhor forma para os donos da casa. Logo aos sete minutos, Chris Wood recebeu de Elanga em velocidade e bateu de primeira, dentro da área, para superar Alisson e abrir o placar para o Forest. O Liverpool, por sua vez, controlou a posse de bola e as ações antes do intervalo, mas não conseguiu o empate.

Se os Reds buscaram o gol na primeira etapa, a segunda foi de ainda mais pressão. A solução, no entanto, veio do banco de reservas: Diogo Jota entrou em campo e marcou logo no primeiro toque na bola, desviando de cabeça cobrança de escanteio de Tsimikas aos 21'/2ºT. Pouco depois, o português quase virou a partida, mas parou no goleiro Sels. O jogo seguiu nesse ritmo até o fim, com o arqueiro do Nottingham sendo destaque, e a igualdade no placar se manteve.

Elliot Anderson, do Nottingham Forest, arranca com a bola contra Mohamed Salah, do Liverpool, em duelo pela Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

NOTTINGHAM FOREST 1 X 1 LIVERPOOL

21ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: City Ground, em Nottingham, na Inglaterra

🟨 Árbitro: Chris Kavanagh;

🚩 Assistentes: Lee Betts e Neil Davies;

🖥️VAR: John Brooks.

⚽ Gols: Chris Wood (aos 7'/1ºT), para o Forest; Diogo Jota (aos 21'/2ºT), para o Liverpool

🟨 Cartões amarelos: Gibbs-White, Yates, do Forest; Luis Díaz, do Liverpool

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

NOTTINGHAM FOREST (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Williams; Anderson, Yates, Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Wood.

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Gravenberch e Szoboszlai; Salah, Gakpo e Luis Díaz.