Dupla da Ferroviária entra no radar do São Paulo

O São Paulo mantém no radar dois jogadores da Ferroviária. Carlão, atacante, e Medina, zagueiro, entraram na mira do Tricolor. A informação foi adiantada pela Trivela.

O Lance! apurou que ainda não chegou nenhuma proposta para o time da Série B. Ou seja, o São Paulo está somente monitorando, sem começar conversas ou oferecer valores.

No caso de Carlão, a busca do time por um atacante é algo destacado como prioridade pela diretoria. Sem Calleri até o final da temporada, o clube irá manter uma postura cautelosa na janela, até mesmo por conta da questão financeira que a equipe enfrenta. A ideia é trazer um reforço que compense financeiramente e com uma base salarial que não pese - o que seria o caso de Carlão, por exemplo.

Quanto a vinda de um zagueiro, o cenário ainda deve ser resolvido. O São Paulo tem pendências com Alan Franco e Ruan. Alan Franco tem um caminho mais facilitado pensando em uma renovação, que deve acontecer antes de julho. Quanto a Ruan, o Tricolor estuda as condições com o Sassuolo, da Itália.

São Paulo pode buscar alternativa para Calleri no mercado

O São Paulo perdeu Calleri para o restante da temporada e pode buscar uma alternativa para o jogador no mercado. O argentino sofreu uma lesão no LCA e pode levar até nove meses para se recuperar.

No elenco, o time conta com André Silva e Ryan Francisco. A priori, a opção para substituir o jogador será André Silva, mesmo com o jogador tendo algumas características diferentes. Ryan Francisco tem status de promessa. Lucca também tem apontado como alternativa, mas também ainda ganhando experiência.