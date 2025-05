CBF define arbitragem de São Paulo x Grêmio; juiz teve polêmica com Hulk no passado

A Confederação Brasileira de Futebol definiu a escala de arbitragem para o jogo de sábado (17) entre São Paulo e Grêmio, que acontece pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Morumbis, às 21h (de Brasília).

O árbitro responsável pelo confronto será o pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima. Quanto aos assistentes, estão escalados são Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE). O quarto árbitro será Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE). A arbitragem de vídeo ficará sobre a responsabilidade de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

Rodrigo José Pereira de Lima não tem histórico polêmico com nenhuma das equipes, mas se envolveu em um julgamento pelo STDJ após apitar um jogo entre Atlético-MG e Palmeiras em novembro de 2024. Na ocasião, polemizou ao não marcar uma penalidade.

No jogo em questão, o jogador do Galo dividiu uma jogada no meio de campo com Zé Rafael e Murilo. Após o contato, o atacante caiu, e o árbitro Rodrigo assinalou a infração a favor do Atlético. Em seguida, o jogador levantou-se demonstrando insatisfação e acabou advertido com cartão amarelo. Hulk discordou.

No relatório da partida, Rodrigo José Pereira de Lima não registrou nenhuma ofensa verbal, mas relatou duas condutas: “O atleta veio em minha direção de maneira hostil, aproximou-se de forma intimidatória e gritou comigo de maneira desrespeitosa.” O Atlético até chegou a se manifestar na época sobre o assunto.

Rodrigo José Pereira Lima se envolveu em polêmica com Hulk no ano passado (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Veja a escala completa de arbitragem para São Paulo x Grêmio

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE);

Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE);

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);

AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ);

AVAR 2: Heber Roberto Lopes (SC);

Quality manager: Maria Victoria Benetti Vargas (RJ);

Observador de VAR: Regildenia de Holanda Moura (RJ);

Assessor: Sergio Cristiano Nascimento (RJ).