menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Jogo do Brasileirão termina em pancadaria entre os jogadores

Equipes ficaram no empate pela 26ª rodada do Brasileirão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/10/2025
00:12
bola brasileirão
imagem cameraBola do Brasileirão (Foto: Cris Mattos/ Staff Images Woman/ CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O empate entre Mirassol e Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão, terminou com confusão fora das quatro linhas. Assim que o árbitro Wilton Pereira Sampaio apitou o fim do jogo, o clima esquentou no acesso aos vestiários do estádio José Maria de Campos Maia, o Maião.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jogadores e membros das comissões técnicas dos dois clubes se desentenderam no túnel que liga o campo ao vestiário, e a Polícia Militar precisou intervir para evitar que a discussão passasse a algo mais grave. No meio da confusão, um integrante da comissão técnica do Mirassol chegou a jogar água em direção aos atletas do Massa Bruta, o que aumentou ainda mais a tensão.

Em entrevista concedida ao canal Premiere após a partida, o lateral-esquerdo Reinaldo, autor do gol do Mirassol na noite, comentou o episódio no Brasileirão. Segundo ele, a confusão começou após um atrito entre Cristian, do Leão, e Praxedes, do Bragantino. O jogador também apontou a arbitragem como um dos fatores para os ânimos ficarem tão acirrados.

continua após a publicidade

- Isso também foi consequência da forma como o árbitro conduziu o jogo. Ele deixou o clima esquentar. Teve muito jogador caindo, fazendo cera, e o critério não foi o mesmo em todos os lances. Expulsaram jogador do Vasco recentemente por situação bem menor. A arbitragem precisa ser mais firme e igual em todos os jogos - disse o lateral.

Apesar do tumulto, Reinaldo garantiu que a situação acabou se resolvendo ainda nos bastidores e que não deve ter maiores desdobramentos. Dentro de campo, Mirassol e Bragantino empataram em 1 a 1. O Leão caiu para a quinta colocação com 43 pontos, enquanto o Massa Bruta aparece em décimo lugar, somando 33 pontos na tabela.

continua após a publicidade
Francisco da Costa em Mirassol x Bragantino (Foto: Vinicius Silva/AGIF)
Francisco da Costa em Mirassol x Bragantino (Foto: Vinicius Silva/AGIF)

Veja a confusão em Mirassol x Bragantino pelo Brasileirão

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias