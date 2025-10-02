Jogo do Brasileirão termina em pancadaria entre os jogadores

O empate entre Mirassol e Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão, terminou com confusão fora das quatro linhas. Assim que o árbitro Wilton Pereira Sampaio apitou o fim do jogo, o clima esquentou no acesso aos vestiários do estádio José Maria de Campos Maia, o Maião.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jogadores e membros das comissões técnicas dos dois clubes se desentenderam no túnel que liga o campo ao vestiário, e a Polícia Militar precisou intervir para evitar que a discussão passasse a algo mais grave. No meio da confusão, um integrante da comissão técnica do Mirassol chegou a jogar água em direção aos atletas do Massa Bruta, o que aumentou ainda mais a tensão.

Em entrevista concedida ao canal Premiere após a partida, o lateral-esquerdo Reinaldo, autor do gol do Mirassol na noite, comentou o episódio no Brasileirão. Segundo ele, a confusão começou após um atrito entre Cristian, do Leão, e Praxedes, do Bragantino. O jogador também apontou a arbitragem como um dos fatores para os ânimos ficarem tão acirrados.

continua após a publicidade

- Isso também foi consequência da forma como o árbitro conduziu o jogo. Ele deixou o clima esquentar. Teve muito jogador caindo, fazendo cera, e o critério não foi o mesmo em todos os lances. Expulsaram jogador do Vasco recentemente por situação bem menor. A arbitragem precisa ser mais firme e igual em todos os jogos - disse o lateral.

Apesar do tumulto, Reinaldo garantiu que a situação acabou se resolvendo ainda nos bastidores e que não deve ter maiores desdobramentos. Dentro de campo, Mirassol e Bragantino empataram em 1 a 1. O Leão caiu para a quinta colocação com 43 pontos, enquanto o Massa Bruta aparece em décimo lugar, somando 33 pontos na tabela.

continua após a publicidade

Francisco da Costa em Mirassol x Bragantino (Foto: Vinicius Silva/AGIF)