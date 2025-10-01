menu hamburguer
Futebol Nacional
BOT
Botafogo-escudo-onde-assistir
2
1
Bahia-escudo-onde-assistir
BAH

Botafogo vence o Bahia em confronto direto e entra no G-4 do Brasileirão

Glorioso chega aos 43 pontos e ultrapassa o Mirassol

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 01/10/2025
23:29
Atualizado há 2 minutos
Santi Rodríguez e Jeffinho comemoram gol pelo Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraSanti Rodríguez e Jeffinho comemoram gol pelo Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Em duelo direto por vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro, o Botafogo levou a melhor na noite desta quarta-feira, no Nilton Santos, e venceu o Bahia por 2 a 1, pela 26ª rodada. Com direito a gol relâmpago e expulsão, a partida ganhou contornos dramáticos no final, mas o Glorioso conseguiu se segurar. Santi Rodríguez e Jeffinho fizeram a alegria dos botafoguenses, enquanto Rodrigo Nestor descontou para o Tricolor.

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

O resultado deixa o Botafogo com 43 pontos, na quarta posição, três a mais em relação ao Bahia, que fica estacionado em sexto. Vale lembrar que o time baiano tem um jogo a menos nesta Série A.

Jeffinho e Kayky em ação no Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Jeffinho e Kayky em ação no Nilton Santos (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Botafogo cresce e sai na frente

O Bahia foi o dono da posse de bola no início da partida, enquanto o Botafogo tentava ligações ao ataque sem sucesso. Mas a verdade é que ambas as equipes tinham dificuldades para ameaçar os goleiros e apostavam demasiadamente em cruzamentos. Só aos 22 minutos, já na metade da etapa inicial, Newton aproveitou o momento de melhora do Glorioso na partida e arriscou um chute de fora da área para defesa segura de Ronaldo.

O time carioca, porém, seguiu em cima e, logo depois de grande intervenção de Ronaldo em chute à queima-roupa de Cuiabano, Santi Rodríguez recebeu cruzamento rasteiro de Vitinho e deu um leve toque dentro da área para estufar as redes do Bahia aos 26 minutos.

Com chegadas principalmente pelo lado esquerdo, que passou a ser mais explorado depois da saída precoce de Luciano Juba, que sentiu um desconforto na coxa direita, o Glorioso ainda levou perigo com Vitinho e Savarino. Mas o Bahia tratou de responder com chute na trave de Zé Guilherme (substituto de Juba), aos 43 minutos.

Santi Rodríguez comemora gol contra o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Santi Rodríguez comemora gol contra o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Bahia busca reação, mas Glorioso se segura

Se o Botafogo foi para o intervalo com a vantagem de 1 a 0, o segundo tempo começou com um placar ainda mais largo. E não é exagero. Aos 21 segundos, Jeffinho aproveitou cruzamento de Cuiabano na pequena área e ampliou para o Glorioso no primeiro ataque da etapa final.

O Botafogo até teve chances de fazer o terceiro, mas quem balançou as redes na sequência foi o Bahia. Rodrigo Nestor, que tinha acabado de entrar no jogo, cobrou uma falta aos nove minutos e contou com desvio no ombro de Kaio Pantaleão para diminuir e recolocar o Tricolor no jogo.

Mas, aos 14 minutos, quando o Bahia esboçava uma reação, Sanabria foi expulso ao levar segundo cartão amarelo por simular um pênalti. Com um a menos, a equipe de Rogério Ceni seguiu lúcida em campo, mas só levava perigo em bolas paradas. O Botafogo, por sua vez, conseguiu administrar o placar, chegou a fazer um gol anulado aos 30 minutos com Kaio Pantaleão e garantiu os três pontos para garantir uma vaga no G-4 do Brasileirão.

Jeffinho e Arias disputam bola em Botafogo x Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Jeffinho e Arias disputam bola em Botafogo x Bahia, pela 26ª rodada da Série A (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

+ Mudanças na CBF colocam Botafogo na Copa do Brasil de 2026; entenda

Próximos jogos

Agora o Boatafogo volta as atenções para a partida contra o Internacional, marcada para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão. Já o Bahia joga às 18h30 deste domingo, quando recebe o Flamengo na Arena Fonte Nova.

✅Ficha técnica

BOTAFOGO 2 X 1 BAHIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 1° de outubro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);
🥅 Gols: Santi Rodríguez, 26'/1ºT, Jeffinho, 22"/2ºT (Botafogo); Rodrigo Nestor, 9'/2ºT (Bahia)
🟨 Cartões amarelos: Santiago Arias, Sanabria, Rodrigo Nestor (Bahia); Cuiabano, Davide Ancelotti, Barboza, Allan, Marlon Freitas (Botafogo);
🟥 Cartões vermelhos: Sanabria (Bahia);
🧑‍🤝‍🧑 Público total: 8.059.

⚽ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Léo Linck, Vitinho (Mateo Ponte), Kaio Pantaleão (Gabriel Bahia), Alexander Barboza e Cuiabano (David Ricardo); Newton (Allan), Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Jeffinho (Artur) e Arthur Cabral.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo (Michel Araújo) e Luciano Juba (Zé Guilherme); Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Sanabria, Kayky (Tiago) e Willian José.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (ambos de MG);
🏁 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

circulo com pontos dentroTudo sobre

