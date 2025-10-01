PC Oliveira vê erro grave da arbitragem em rodada do Brasileirão

Os jogos da 26ª rodada do Brasileirão desta quarta-feira (1) foram marcados por polêmicas de arbitragem. Uma delas aconteceu em Santos x Grêmio, na Vila Belmiro. Na ocasião, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli anulou um gol do time gaúcho. Ao analisar a polêmica, o especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira não concordou com a decisão.

O lance aconteceu ainda no primeiro tempo do confronto. O cronômetro marcava 18 minutos, quando Alysson recebeu na ponta direita e cortou para dentro da defesa do Peixe. O atacante passou por Escobar e Luan Peres antes de finalizar com desvio em direção ao gol de Brazão.

O goleiro do Santos se equivocou na fora de realizar a defesa e acabou dando sobra na jogada. Contudo, no rebote, a bola bateu acidentalmente na mão de Edenílson. No decorrer da jogada, Alysson teve uma nova chance de finalizar, e desta vez, marcou.

Em campo, Paulo Cesar Zanovelli não identificou o toque de mão do jogador do Grêmio na jogada. O lance foi anulado após uma revisão no VAR. Apesar disso, Paulo César de Oliveira viu erro na marcação. A opinião do especialista foi revelada pelo narrador Antero Neto, durante a transmissão do Premiere.

- Para Paulo César de Oliveira, nosso consultor de arbitragem, o gol foi mal anulado, porque o toque foi acidental. Para o PC, não deveria ter sido anulado o gol do time do Grêmio - disse o narrador Antero Neto.