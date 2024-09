Gatito Fernández, do Paraguai, vai enfrentar o Brasil nesta data FIFA (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Nos clubes do Rio de Janeiro, sete jogadores estrangeiros foram convocados por suas seleções para a disputa dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Enquanto isso, pela Seleção Brasileira, Luiz Henrique (Botafogo), Pedro e Gerson (Flamengo) estão em Curitiba na preparação do time canarinho.

Bastos, do Botafogo, é o único convocado para uma seleção que não faz parte da América do Sul (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Botafogo

O Botafogo é o clube com maior número de convocados estrangeiros nesta data FIFA. São três jogadores: o goleiro Gatito Fernández (Paraguai), o zagueiro Bastos (Angola) e o ponta Jefferson Savarino (Venezuela).

Flamengo

No Flamengo, há quatro uruguaios no elenco, porém apenas o lateral-direito Guillermo Varela foi convocado pela Celeste. Giorgian de Arrascaeta, Matías Viña e Nicolás de la Cruz se recuperam de problemas físicos e serão ausência desta vez. Pelo Chile, o volante Erick Pulgar foi chamado.

Fluminense

Após boa participação na Copa América de 2024, o meia Jhon Arias foi mais uma vez convocado pela seleção colombiana para participar das Eliminatórias. O Fluminense ainda tem mais três colombianos no elenco: o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes e os pontas Kevin Serna e Jan Lucumí.

Vasco

No Vasco, uma surpresa entre os jogadores da equipe. Puma Rodríguez, lateral-direito vascaíno, foi chamado pelo Uruguai, após boas atuações nas últimas partidas. O crescimento do uruguaio na equipe é recente, mas já foi o suficiente para agradar o técnico Marcelo Bielsa. Além de Puma, o ponta Jean David, recém-chegado no clube, foi convocado pelo Chile.

A data FIFA desta semana acontece entre os dias 2 a 10 de setembro. Nesse período, os jogadores convocados não participam das atividades com seus clubes, apenas dos compromissos com as seleções.