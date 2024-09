Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 03/09/2024 - 13:02 • São Paulo (SP)

Os jogadores do São Paulo ganharam três dias de descanso antes de retornarem aos trabalhos visando a vaga na semifinal da Copa do Brasil. No entanto, o técnico Luis Zubeldía sabe que tem uma peça em seu elenco que pode ajudar o time a chegar longe no torneio: o goleiro Rafael.

O arqueiro sabe bem o que é vencer uma Copa do Brasil, já que é o maior campeão do torneio - ao lado de Zinho e Roger Machado -, com quatro taças, sendo a última pelo São Paulo. Antes de vencer a edição do ano passado com o Tricolor, Rafael já havia conquistado o título pelo Cruzeiro, em 2017 e 2018, e pelo Atlético-MG, em 2021.

Para avançar de fase, no entanto, o Tricolor vai enfrentar justamente o Galo, uma das equipes mais fortes do cenário nacional, atualmente. No primeiro jogo, no Morumbis, vitória mineira por 1 a 0. Agora, o São Paulo terá a missão de reverter o resultado negativo e, para isso, precisará vencer por dois gols de diferença, já que se vencer por apenas um, a decisão vai para os pênaltis.

Esta é a segunda temporada de Rafael no time paulista. Apesar do pouco tempo de casa, o goleiro já disputou 20 jogos de mata-mata, sendo nove de ida e volta, entre Paulistas, Copas do Brasil, Libertadores, Sul-Americanas e Supercopa do Brasil, saindo vitorioso em nove dessas decisões.

No quesito disputa por pênaltis em jogos eliminatórios, foram cinco decisões, sendo duas na atual temporada e três em 2023. E os números são os seguintes: o goleiro venceu duas disputas e perdeu três.

A partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil está marcada para o próximo dia 12, às 21h45, na Arena MRV, em Belo Horizonte.