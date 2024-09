Novato na Seleção Brasileira, Estêvão mostra personalidade e afirma: ‘Futebol para mim é como um parque de diversões’

Estêvão concedeu a primeira entrevista na Seleção principal (Foto: Reprodução/CBF TV)







Publicada em 03/09/2024

Estêvão mostrou personalidade na primeira entrevista pela Seleção Brasileira. O atacante do Palmeiras afirmou que encara o futebol como um parque de diversões.

Eu trabalho muito o psicológico com minha família, meus pais, a gente conversa, futebol para mim é como um parque de diversões, onde me sinto feliz, leve, é isso o que estou sentindo nesse momento. Estou feliz vestindo a camisa da Seleção, jogando com alegria, fico feliz de estar construindo uma carreira grande, espero que seja só o começo — disse Estêvão

No início do ano, Estêvão precisou superar adversidades para alcançar o patamar que chegou hoje. O jovem atacante agradeceu ao Palmeiras e aos familiares pelo suporte dado.

- No começo do ano, quando eu subi, foi um pouco difícil. Profissional e base são totalmente diferente, e graças ao Abel, a comissão e jogadores, além dos meus familiares, que me ajudaram bastante. No começo do ano foi difícil, mas pude me desenvolver junto com eles, com conselhos diariamente, que me ajudaram a crescer no futebol e chegar onde estou. A principal dificuldade, é que eu nunca fui o mais forte, mais rápido, mais musculoso, e Deus me ajudou. Acabo jogando com jogadores mais velhos, mais fortes, com mais experiência e que cortam caminho. Acho que pude ir desenvolvendo, jogo com mais inteligência, e tenho acrescentado bastante.

O Brasil vai enfrentar o Equador nesta sexta-feira (6). A bola rola às 22h, no Couto Pereira, em Curitiba.