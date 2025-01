Neymar no Santos? Peixe tem semana decisiva para o negócio

O retorno de Neymar ao Santos está cada vez mais próximo. O atacante, que já tem um acordo encaminhado com o clube brasileiro, está em negociações finais para rescindir seu contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Neymar busca formalizar a saída, e a rescisão contratual deve ser concluída ao longo desta semana.

Apesar de estar recuperado de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco do joelho esquerdo, Neymar não está nos planos do técnico Jorge Jesus. O treinador optou por priorizar outras vagas destinadas a jogadores estrangeiros no elenco, o que acelerou as conversas sobre a saída do craque. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em transferências, um acordo verbal entre Neymar e o clube árabe foi alcançado no último domingo (26).

O Santos acompanha de perto as negociações e espera a chegada de Neymar ao Brasil na quarta-feira (29). A informação foi inicialmente divulgada pelo Diário do Peixe. Internamente, a diretoria alvinegra já trabalha nos detalhes finais para oficializar o retorno do ídolo. Embora o clube mantenha discrição e evite declarações públicas para não criar expectativas excessivas, o planejamento para a recepção do jogador está em andamento. A apresentação deve ocorrer antes do clássico contra o São Paulo, no próximo sábado (1º), com a reestreia prevista para o dia 5 de fevereiro, aniversário de Neymar, em partida contra o Botafogo-SP pelo Campeonato Paulista.

Para viabilizar a contratação, o Santos elaborou um modelo financeiro inovador que combina um alto salário-base com bônus vinculados a ações comerciais, vendas de camisas e novos patrocinadores. Armênio Neto, gerente de marketing do clube e ex-responsável pelo plano de carreira de Neymar em sua primeira passagem pelo Peixe, tem desempenhado papel fundamental nessa negociação.

Neymar deixará de ganhar aproximadamente R$ 384 milhões que teria a receber até junho de 2026 do Al Hilal para facilitar o retorno. Contratado como uma superestrela pelo clube saudita, o jogador disputou apenas sete partidas, sofrendo com lesões que o mantiveram afastado dos gramados por mais de um ano.

A ideia do Santos é contar com Neymar primeiro até junho, com participação no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão. Há, inclusive, a possibilidade de o contrato ser estendido até a Copa do Mundo de 2026.