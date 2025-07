‘Treinador em campo’: Marlon Freitas mostra seu valor no Botafogo

Na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na última terça-feira (29), abrindo vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo teve o retorno do volante e capitão Marlon Freitas, peça fundamental no elenco. Líder e referência técnica, o camisa 17 foi um dos destaques em campo após o desfalque pelo Brasileirão.

Marlon Freitas cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 com o Corinthians e a ausência foi muito sentida, principalmente na segunda etapa. As inversões, controle de espaço, leitura e dinâmica do jogo sob sua batuta fizeram falta.

Já contra o Massa Bruta, o meio-campista ídolo desta geração do clube desfilou seu futebol e colaborou muito ao lado do jovem Newton - que foi para o terceiro jogo com boa apresentação. Marlon joga e faz jogar um Botafogo que já mostra ótimo trabalho com Davide Ancelotti.

— Marlon é um jogador muito importante não só dentro do campo, como fora. É um exemplo para todos os companheiros e é um jogador muito inteligente. Ele é um treinador em campo. É muito vocal e ajuda a manter a equipe compacta — elogiou o técnico italiano.

Marlon Freitas é o capitão do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O capitão jogo após jogo protagoniza cenas que escancaram sua liderança e importância para o padrão ser estabelecido. Muita orientação, responsabilidade na organização das jogadas e opção à frente, próximo ao terço final. Em grande parte de sua passagem, dese 2023, o Botafogo vai muito bem sempre que Marlon Freitas vai muito bem.

Na vitória sobre o Bragantino, foram 92 ações com bola, sendo o maior número do jogo entre todos os atletas em campo. Marlon Freitas acertou 78% dos passes (61/78) e conseguiu sete lançamentos de 13 tentados, e acordo com dados do Sofa Score.

Fica a expectativa, agora, por mais uma grande exibição para ajudar o Botafogo, desta vez pelo Brasileirão. O Glorioso volta a campo no domingo (3/8), novamente no Nilton Santos, contra o Cruzeiro, pela 18ª rodada.

