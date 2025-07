Fortaleza continua sem vencer como visitante neste Brasileirão

O Fortaleza perdeu para o Grêmio por 2 a 1 na noite da última terça-feira (29), valendo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Com isso, a equipe cearense continua sem vencer como visitante nesta Série A.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

A jornada do Tricolor longe de seus domínios teve início contra o Mirassol. O clube chegou a sair na frente, mas sofreu o empate nos minutos finais e, por pouco, não levou a virada. Depois, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Vitória.

Enfrentando mais um rival nordestino, o Fortaleza ficou no 0 a 0 com o Sport. Na sequência, em uma de suas melhores exibições fora de casa, o Leão registrou novo empate sem gols, sendo dessa vez contra o São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza paga por erros no início e volta a perder no Brasileirão

Partida entre Grêmio e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Para finalizar, três derrotas aconteceram nos últimos três compromissos do recorte. O Fortaleza perdeu por 3 a 0 para o Vasco, foi goleado pelo Flamengo por 5 a 0 e, diante do Grêmio, foi superado por 2 a 1.

Assim, o Leão soma três empates e cinco derrotas como visitante. Nesta Série A, há mais três clubes que ainda não conseguiram triunfar fora de casa: Vitória, Sport e Juventude.

continua após a publicidade

O clube cearense deixaria a zona de rebaixamento, ao menos de forma provisória, com um resultado positivo diante do Grêmio. Em vez disso, segue na 18ª posição, estacionado nos 14 pontos.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do réves contra os gaúchos, o Fortaleza voltará a campo no próximo domingo (3). O adversário será o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).