Cruzeiro e CRB fazem tira-teima em Copas do Brasil

O confronto entre Cruzeiro e CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, será um tira-teima entre as duas equipes na história da competição. Os dois times já se enfrentaram em duas ocasiões em Copas do Brasil, e cada lado levou a melhor uma vez. O primeiro jogo será nesta quarta-feira (30), às 19h30, no Mineirão. E a partida de volta está marcada para o dia 7 de agosto, às 21h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O primeiro duelo entre Cruzeiro e CRB pela Copa do Brasil foi na segunda fase da edição de 2006. A Raposa venceu por 2 a 0 no Estádio Rei Pelé, em 22 de março, e se classificou porque o regulamento determinava que a partida de volta era desnecessária quando o visitante vencesse o primeiro jogo por mais de um gol de vantagem. Depois de passar pelo Vitória, nas oitavas de final, o Cruzeiro foi eliminado pelo Fluminense nas quartas de final.

Cruzeiro e CRB empataram por 1 a 1, no Mineirão, pela Série B de 2020 (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Em 2020, Cruzeiro e CRB se enfrentaram pela terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, no Mineirão, em 11 de março, o time alagoano surpreendeu e venceu por 2 a 0 – foi a primeira vitória da equipe em sete confrontos. Por causa da pandemia de Covid-19, a partida de volta foi disputada somente em 26 de agosto e terminou empatada por 1 a 1, em Maceió. Na fase seguinte, o CRB foi eliminado pelo Juventude.

No retrospecto geral, Cruzeiro leva vantagem sobre o CRB

Na história geral do confronto, são 14 jogos, com seis vitórias do Cruzeiro, duas do CRB e seis empates. São 18 gols cruzeirenses e 10 do time alagoano. Os últimos duelos foram pela Série B do Brasileiro de 2022, e a Raposa venceu os dois jogos por 2 a 0.

Essas vitórias interromperam uma sequência ruim do Cruzeiro no duelo. A partir de 2020, a equipe celeste ficou seis jogos sem conseguir derrotar o CRB. Depois das duas partidas pela Copa do Brasil daquele ano, houve dois empates (1 a 1 e 0 a 0) pela Série B do Brasileiro. Em 2021, também pela Série B, o time alagoano levou a melhor nos confrontos: venceu no Mineirão por 4 a 3 e empatou sem gols no Rei Pelé.