Iury Castilho volta de suspensão e tenta retomar titularidade no Coritiba

O atacante Iury Castilho tenta retomar a titularidade no Coritiba e deve ter nova oportunidade no próximo jogo. O Coxa volta a campo contra o Operário-PR nesta sexta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Germano Krüger, pela 24ª rodada da Série B.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador retorna de suspensão pelo terceiro cartão amarelo, cumprido diante do Remo, e viu um concorrente da posição estar suspenso: o atacante Lucas Ronier. Assim, Iury Castilho briga com Wallisson e Nicolas Careca para atuar junto no ataque com Clayson, que ganhou a posição pelo lado esquerdo, e Dellatorre.

- Fizemos uma preparação muito boa para esse duelo contra um adversário que nós conhecemos muito bem. Será um adversário muito difícil, jogando fora de casa, mas nós temos um time de muita qualidade, jogadores experientes e com certeza vamos entrar para buscar fazer um grande jogo e somar os pontos que vão ser muito importantes pra gente - afirmou.

continua após a publicidade

Desde que chegou ao Coritiba, Iury Castilho fez 12 partidas na Segundona, sendo nove como titular. Ele veio no banco na estreia, em um jogo que foi poupado e no último duelo que esteve à disposição.

Com o atacante em campo, o Coxa foi derrotado apenas uma vez, na goleada por 5 a 2 contra o Paysandu, no Couto Pereira. O time alviverde está invicto há seis confrontos na Série B, com duas vitórias e quatro empates.

continua após a publicidade

Apesar da invencibilidade atual, o Coxa perdeu a liderança da Segundona ao empatar em 0 a 0 com o Remo, no Couto Pereira, e ocupa a segunda colocação, com 43 pontos, sete pontos acima do quinto colocado. O líder Goiás venceu o América-MG por 1 a 0, em casa, e chegou a 44 pontos.

- A Série B é uma competição muito difícil, sempre é isso, dificilmente alguma equipe desgarra na frente e termina a competição com muita vantagem. Sempre é essa disputa intensa, os times são bem nivelados e os jogadores sempre aguerridos, jogos truncados. Acredito que o nosso time tem feito bons jogos, não tem faltado entrega do time, estamos bem focados e comprometidos em conquistar esse objetivo que é de todos nós que estamos aqui, que é o acesso - concluiu.

Provável escalação do Coritiba contra o Operário-PR

O técnico Mozart tem as baixas do goleiro Pedro Morisco, do meia Josué e do atacante Lucas Ronier. Pedro Rangel, Wallisson e Iury Castilho são os mais cotados para substituí-los.

Pedro Rangel; Tiago Cóser (Zeca), Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebá Gómez e Wallisson (Carlos de Pena); Clayson, Iury Castilho e Dellatorre

Iury Castilho tem uma derrota em 12 jogos pelo Coritiba na Série B. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Coritiba não vence o Operário-PR há 14 anos em Ponta Grossa

Em alta na Série B, o Coxa não vence em Ponta Grossa, com distância de 114 km da capital, há 14 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 16 de janeiro de 2011.

Na ocasião, o Coritiba venceu o Operário-PR por 1 a 0, no Germano Krüger, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. O meia Everton Ribeiro marcou aos 7 minutos da primeira etapa, em chute de fora da área.

Desde então, foram seis vitórias do Fantasma e quatro empates em 10 jogos. O time alvinegro, inclusive, venceu as últimas cinco partidas contra o Coxa em casa.

Ao todo, são seis triunfos do Operário, três do Coritiba e quatro igualdades em 13 confrontos em Ponta Grossa. Já no retrospecto geral, o Coritiba tem larga vantagem: 50 vitórias, 20 empates e 19 derrotas em 89 jogos.

➡️ Mais notícias do Coritiba

Próximos jogos do Coritiba na Série B