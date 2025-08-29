Cuca passa por cirurgia e futuro no Atlético-MG segue indefinido

O técnico Cuca, do Atlético-MG, passou por uma cirurgia no ombro direito nesta quinta-feira (28), para tratar de um incômodo na região devido a um rompimento no manguito. Enquanto se recupera do procedimento cirúrgico, o Atlético ainda não oficializou a sua saída, mas, nos bastidores, a ruptura é provável.

A pressão sobre o treinador aumentou após o revés por 2 a 0 para o Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Na entrevista coletiva após o clássico, Cuca deu declarações que repercutiram negativamente entre torcedores e dirigentes. Ao ser questionado sobre a capacidade de melhorar o desempenho da equipe, o treinador foi direto:

- Não tenho um prazo para te dizer, eu faço meu melhor. Eu não tenho um prazo e nem uma certeza de que as coisas vão melhorar.

Hulk cercado por Matheus Pereira, Lucas Romero e Lucas Silva no Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Desde que reassumiu o comando do Galo no início da temporada, Cuca dirigiu o time em 45 partidas, somando 23 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. A equipe marcou 71 gols e sofreu 34 no período.

O clube mineiro, por ora, mantém o silêncio sobre o futuro de Cuca, em respeito ao treinador que se recupera da cirurgia. No entanto, a tendência é de que uma definição oficial seja anunciada nos próximos dias.

Apesar da instabilidade recente e da derrota no clássico, o Atlético-MG segue vivo nas duas competições eliminatórias da temporada: volta a enfrentar o Cruzeiro na partida de volta da Copa do Brasil, e encara o Bolívar pelas quartas de final da Copa Sul-Americana em setembro. No entanto, a campanha no Campeonato Brasileiro preocupa. Sem vencer há três jogos, o Galo ocupa apenas a 12ª colocação na tabela.

O próximo compromisso da equipe será neste domingo (31), às 18h30, contra o Vitória, no Barradão, pela 22ª rodada do Brasileirão.