Primeiro jogo oficial do Grêmio; veja adversário, ano e placar

Evoluiu para se tornar uma das potências do futebol brasileiro, mantendo suas raízes comunitárias.

Primeiro título conquistado foi a Taça Wanderpreiss, fruto da jornada dupla em sua estreia.

Primeiro jogo oficial ocorreu em 6 de março de 1904, com vitórias por 1 a 0 contra o Fuss‑Ball Club Porto Alegre.

Fundação do Grêmio Foot‑Ball Porto Alegrense em 15 de setembro de 1903, inspirada por uma partida de demonstração em Porto Alegre.

O Grêmio Foot‑Ball Porto Alegrense foi fundado em 15 de setembro de 1903, por um grupo de entusiastas do futebol que haviam assistido uma partida de demonstração entre dois times do Sport Clube Rio Grande, em Porto Alegre. Inspirado por essa experiência, o comerciante Candido Dias da Silva contribuiu com uma bola que permitiu a continuidade da partida e, dias depois, ajudou a fundar o Grêmio em uma reunião no Salão Grau — um momento que representa a construção do futebol gaúcho como esporte organizado e popular. O Lance! conta a história do primeiro jogo oficial do Grêmio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nesse ambiente de surgimento de clubes e inovação esportiva, acertou-se que as cores do novo clube seriam havana e azul, com listras horizontais e faixa branca na cintura, representando identidade visual única desde o início.

Primeiro jogo oficial do Grêmio

A estreia oficial – Dois jogos em uma tarde

O Grêmio disputou seu primeiro jogo oficial registrado em 6 de março de 1904, frente ao Fuss‑Ball Club Porto Alegre, clube fundado no mesmo dia que o Grêmio. A partida histórica ocorreu na Várzea do Portão (atual bairro Moinhos de Vento), palco improvisado que marcou os primeiros passos do tricolor no futebol.

continua após a publicidade

Foi uma jornada dupla, com duas partidas realizadas na mesma tarde. E o Grêmio venceu ambas por 1 a 0 — um começo modesto, mas simbólico, traduzido em consistência e espírito competitivo desde sua concepção.

O primeiro título conquistado pelo clube foi a Taça Wanderpreiss, resultado daquela primeira jornada dupla — um troféu que permanece como relíquia em seu museu.

continua após a publicidade

O cenário da conquista e o local da estreia

A Várzea do Portão, onde aconteceu aquele primeiro duelo, não era um estádio convencional, mas um terreno simples que abrigava treinos e partidas emergentes. Já a escolha das cores e o lançamento do uniforme indicavam fuga à uniformidade esportiva, com o azul e havana únicos na época.

Além disso, o clube construiu sua imagem com base em resistência, dedicação e raízes comunitárias — um contraste com times fundados por elites ou grupos exclusivos. Esse espírito rapidamente transbordou para o futebol estadual e nacional.

Impacto inicial e construções posteriores

O primeiro jogo oficial foi o alicerce de uma trajetória vitoriosa. Em apenas alguns meses, o clube inauguraria o estádio da Baixada, em 1904, erguendo sua própria casa esportiva como sinal de consolidação institucional.

Além disso, o Grêmio tornou-se fundador da primeira liga de clubes de Porto Alegre, em 1910, e vencedor do Campeonato Citadino em 1911 — títulos que demonstraram sua força emergente, consolidando-o como membro ativo e influente no futebol gaúcho.

O clube também protagonizou um dos primeiros Grenais: em 18 de julho de 1909, venceu o Internacional por 10 a 0 — resultado histórico que avivou rivalidade intensa e duradoura.

Legado do primeiro jogo oficial

A estreia de 1904, com suas duas vitórias por 1 a 0, pode parecer singela, mas se tornou o momento simbólico que transformou um grupo de idealistas em uma instituição sólida. Aquela vitória inicial revelou revestimento cultural, ambição, estratégia e torcida fiel que construiriam as glórias acumuladas ao longo do século.

O Grêmio evoluiu com títulos estaduais, nacionais e internacionais, escalando para o topo do futebol brasileiro, mas nunca esqueceu de onde veio. A jornada começou ali — em dois jogos modestos que significaram muito mais do que 90 minutos: marcaram a consolidação do Imortal Tricolor.