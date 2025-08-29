Corinthians monitora convocados e traça plano para evitar desfalques na Copa do Brasil

Mesmo com vantagem na Copa do Brasil, o Corinthians segue atento em sua preparação para o duelo contra o Athletico Paranaense. No dia 10 de setembro, o Timão define sua vida no torneio e terá dificuldades para formar a equipe.

O duelo acontece logo após a Data Fifa. O Corinthians, como de costume, teve jogadores convocados por suas seleções. Até o momento, foram duas chamadas oficiais: Hugo Souza, pelo Brasil, e José Martínez, pela Venezuela.

Outras seleções ainda podem convocar jogadores do Corinthians. Recuperado de lesão, Memphis deve ser chamado pela Holanda, assim como Félix Torres pelo Equador e Romero pelo Paraguai. A preocupação é que a Data Fifa termina apenas em 9 de setembro, véspera do duelo decisivo contra o Athletico, no dia 10, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

— Acredito que tenhamos mais um ou dois jogadores convocados até o último momento, estamos trabalhando para que possamos ter alguns deles. Martínez, por exemplo, vai jogar um dia antes, não sei como ele está para se reapresentar, é um caso diferente do Memphis, que jogará a segunda partida no domingo, então teria condições de retornar direto — disse Dorival Júnior após a vitória sobre o Athletico Paranaense, na última quarta-feria (27).

Dorivl Júnior terá desafio no comando do Timão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Fala, Hugo Souza

O duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico Paranaense, no dia 10 setembro, será somente um dia depois do final da Data Fifa. No dia 9, o Brasil encara a Bolívia, em Al Alto, próximo a La Paz. Mesmo assim, Hugo Souza pretende defender o Timão.

— Eu vou jogar o jogo da volta… Creio que a CBF e o Corinthians vão encontrar o melhor caminho. Eles já estão se alinhando para encontrar a melhor logística para que eu possa voltar e estar bem para o jogo. Tenho certeza que vou estar de volta, bem. Independente de jogar lá ou não, eu vou estar em campo no dia 10. Então, o torcedor pode ficar tranquilo. Eu vou estar em campo. Tanto a CBF quanto o Corinthians vão ajudar nessa logística — disse Hugo Souza em zona mista.

Plano

Pensando em novos convocados, o Corinthians pensa em maneiras de lidar com a falta dos atletas. Segundo Dorival Júnior, o Timão estuda formas de antecipar o retorno dos jogadores.

— A diretoria está preocupada com isso, procurando minimizar as dificuldades e providenciando tudo que esteja ao alcance para termos a equipe completa, foi só o primeiro jogo, e sei o quanto esse torneio é traiçoeiro, não podemos estar satisfeitos — finalizou.