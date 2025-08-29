Ceni dispara após jogo contra o Fluminense: ‘Outro atleta do Bahia será convocado’

Lateral só por formalidade, Luciano Juba se acostumou a fazer de tudo no Bahia, seja pelo lados, como um armador ou lá na frente, estilo camisa 9. Foi assim que ele se tornou herói em muitos momentos da equipe neste ano, a exemplo da última quinta-feira, quando saiu dos pés dele o gol que colocou o time baiano em vantagem contra o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil.

O placar de 1 a 0 é magro, mas vale muito para o lateral, que mantém regularidade na equipe e chegou a 46 jogos nesta temporada, com seis bolas nas redes e sete assistências. Juba, por sinal, marcou nos últimos dois jogos da equipe, contra o Santos e o próprio Fluminense.

Não à toa, Rogério Ceni rasgou elogios ao atleta e afirmou que o Bahia terá um segundo jogador convocado para a Seleção neste ano, em referência a Luciano Juba.

— Escutem o que eu estou falando: fatalmente teremos um segundo jogador convocado para a seleção brasileira neste ano — projetou o treinador.

— Menino fantástico, com talento, passe, construção. Talvez o jogador que mais cresceu desde nossa chegada, quando ele jogava aberto. Jean Lucas também, alguns se adaptaram. Jean joga sempre uma casa acima em relação ao que era no Santos. Juba tem feito essa função com maestria, ora por dentro, ultrapassagem, ataque ao espaço. Foi muito inteligente hoje. Depois de lançamento primoroso do Jean, ele teve calma para dominar, cortar e bater. Teve um pouco de sorte, desvia no Guga e mata o Fábio.

O passe, inclusive, veio dos pés de Jean Lucas, que de fato foi convocado para a seleção brasileira na última quarta-feira para suprir a lesão de Joelinton. Jean é o primeiro jogador do Bahia a vestir a Amarelinha de 1991.

Só mais um jogo pelo sonho do Bahia

O Bahia está cada vez mais perto de uma semifinal inédita de Copa do Brasil, basta apenas empatar no Maracanã, no próximo dia 10, para garantir vaga na próxima fase. Mas, diante do time copeiro que o Fluminense se tornou, essa tarefa não deve ser nada fácil.

— Vantagem pequena num jogo muito parelho. Um time que tem qualidades, um elenco fantástico, não à toa chegou entre os quatro no Mundial. Merecido pelo talento de seus jogadores e de como eles são colocados para jogar. Tivemos ausências importantes, Caio Alexandre, Ademir, Pulga. Nico fez mais uma grande partida, competitiva. O time lutou, rendeu, está cansado e deve ficar mais.

— É difícil decidir jogos de copa fora de casa. Perdemos para o Atlético Nacional, que o São Paulo empatou com dois pênaltis perdidos do Atlético. Não posso garantir, mas vamos lutar. São jogos a cada três dias. Vamos fazer o nosso melhor sempre — afirmou.