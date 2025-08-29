menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Tironi no Lance!: Derby terá Corinthians leve e Palmeiras tenso

Confronto é o mais interessante desta rodada do Campeonato Brasileiro

imagem cameraVitor Roque, do Palmeiras, durante partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana / AGIF)
668ac75a-3848-438f-b1f0-0239af7ef2db_Eduardo-Tironi-aspect-ratio-1024-1024Eduardo Tironi
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 29/08/2025
06:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste fim de semana na Neo Química Arena no confronto mais interessante desta rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

Um luta pelo título brasileiro, o outro não tem muito mais o que fazer no campeonato a não ser manter distância segura da zona do rebaixamento.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O meio de semana de Copa do Brasil e um Flamengo líder e muito consistente implicam na forma como os times entram em campo neste Derby.

Corinthians e Palmeiras em situações opostas

O Corinthians venceu o Athletico Paranaense fora de casa e caminha firme para a semifinal da Copa do Brasil. O torneio é o pote de ouro no fim do arco-íris do Timão, a chance de um título nacional relevante. Com meio caminho andado rumo à semi, fato é que o time de Dorival Júnior entrará leve em campo, mesmo com muitos desfalques.

continua após a publicidade

Já o Palmeiras vive outra situação. Investiu muito na temporada, precisa levantar uma taça relevante, está na vice-liderança do Brasileiro, mas vê à sua frente um colosso como o Flamengo, que joga o melhor futebol do país e lidera o campeonato.

A missão palmeirense é não perder de vista o Rubro-Negro e isso passa por uma vitória diante do Corinthians ou, na pior das hipóteses, um empate. O Fla enfrentará o Grêmio no Maracanã e a tendência é que vença.

continua após a publicidade

Pesa ainda sobre os ombros verdes o passado recente de confrontos contra o Corinthians. O time de Abel Ferreira perdeu o Paulista e foi eliminado da Copa do Brasil pelo maior rival, o que gerou uma crise de
parte da torcida contra o treinador, que foi xingado no dia da eliminação.

Abel recentemente foi perguntado em uma entrevista coletiva sobre o confronto deste fim de semana e disse que prefere “conquistar títulos a vencer o Corinthians". O jogo deste domingo não vale taça, mas a
vitória é necessária para deixar o Palmeiras vivo na luta pelo Brasileiro e livre de mais pressão da torcida, que não vai aceitar numa boa mais uma derrota para o adversário.

Jogadores de Palmeiras e Corinthians discutem
Jogadores de Palmeiras e Corinthians discutem (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF)

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras. Confira abaixo mais publicações do colunista:

➡️Altitude de Quito, camisa do River… Os perigos para São Paulo e Palmeiras na Libertadores
➡️São Paulo liquida joias da base como se fossem bijuterias
➡️Frustração, mas também boas notícias no São Paulo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias