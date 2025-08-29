Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste fim de semana na Neo Química Arena no confronto mais interessante desta rodada do Campeonato Brasileiro.

Um luta pelo título brasileiro, o outro não tem muito mais o que fazer no campeonato a não ser manter distância segura da zona do rebaixamento.

O meio de semana de Copa do Brasil e um Flamengo líder e muito consistente implicam na forma como os times entram em campo neste Derby.

Corinthians e Palmeiras em situações opostas

O Corinthians venceu o Athletico Paranaense fora de casa e caminha firme para a semifinal da Copa do Brasil. O torneio é o pote de ouro no fim do arco-íris do Timão, a chance de um título nacional relevante. Com meio caminho andado rumo à semi, fato é que o time de Dorival Júnior entrará leve em campo, mesmo com muitos desfalques.

Já o Palmeiras vive outra situação. Investiu muito na temporada, precisa levantar uma taça relevante, está na vice-liderança do Brasileiro, mas vê à sua frente um colosso como o Flamengo, que joga o melhor futebol do país e lidera o campeonato.

A missão palmeirense é não perder de vista o Rubro-Negro e isso passa por uma vitória diante do Corinthians ou, na pior das hipóteses, um empate. O Fla enfrentará o Grêmio no Maracanã e a tendência é que vença.

Pesa ainda sobre os ombros verdes o passado recente de confrontos contra o Corinthians. O time de Abel Ferreira perdeu o Paulista e foi eliminado da Copa do Brasil pelo maior rival, o que gerou uma crise de

parte da torcida contra o treinador, que foi xingado no dia da eliminação.

Abel recentemente foi perguntado em uma entrevista coletiva sobre o confronto deste fim de semana e disse que prefere “conquistar títulos a vencer o Corinthians". O jogo deste domingo não vale taça, mas a

vitória é necessária para deixar o Palmeiras vivo na luta pelo Brasileiro e livre de mais pressão da torcida, que não vai aceitar numa boa mais uma derrota para o adversário.

Jogadores de Palmeiras e Corinthians discutem (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF)

