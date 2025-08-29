Grêmio confirma empréstimo de jogador para clube da Série B

O Grêmio confirmou, na noite de quinta-feira (28), o empréstimo de Ronald para o Atlético-GO. O volante de 22 anos permanecerá no Dragão, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, até o próximo dia 31 de dezembro.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Ronald chega com o desafio de ajudar o Atlético-GO a se afastar da zona de rebaixamento para a Série C. Após 23 rodadas, o Dragão está na 14ª colocação, com 28 pontos — quatro a mais do que o Amazonas, primeiro time dentro do Z-4.

Relembre a trajetória de Ronald no Grêmio

A perspectiva é de que, no Atlético-GO, Ronald receba mais chances de jogar do que no Grêmio, com quem tem contrato até dezembro de 2027. Natural de Santo Antônio da Patrulha-RS, e cria das categorias de base do Tricolor Gaúcho, o volante soma 36 jogos em três temporadas no time profissional.

Nesta temporada, Ronald atuou pelo Grêmio em 12 partidas, quatro delas como titular. Por conta dos desfalques na lateral direita, o volante foi utilizado improvisado nesse setor em algumas oportunidades. Foi o que aconteceu, por exemplo, em seu último jogo pelo Tricolor Gaúcho, na vitória, de virada, por 3 a 1, sobre o Atlético-MG, no dia 17 de agosto, quando esteve em campo durante os 90 minutos.

Ronald recebeu poucas oportunidades no time principal do Grêmio mesmo com histórico expressivo nas seleções brasileiras de base. O volante foi campeão Sul-Americano Sub-20 e dos Jogos Pan-Americanos com o Brasil, além de defender a amarelinha no Mundial Sub-20, em 2023.