De evolução a dúvidas: o que mudou no Vasco desde o último clássico contra o Fluminense

Vasco e Fluminense voltam a se encontrar nesta quinta-feira (11), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil 2026. O clássico chega embalado por expectativas distintas do confronto anterior entre as equipes, disputado em 20 de outubro pelo Brasileirão, quando o Cruzmaltino venceu por 2 a 0, com gols de Rayan e Nuno Moreira. Apesar do curto intervalo entre os duelos, o cenário vascaíno passou por transformações significativas — tanto dentro de campo quanto no momento vivido pela equipe.

Momento de instabilidade no Vasco

Se naquela ocasião, o Vasco vivia sua melhor sequência no Campeonato Brasileiro, agora o time de Fernando Diniz atravessa uma fase delicada. A equipe venceu apenas um dos últimos oito jogos, acumulando pressão e dúvidas para o mata-mata. A vitória sobre o Flu no Brasileirão era a terceira das quatro que colocaram o time em posição de brigar por uma vaga na Libertadores.

Mudança no meio-campo

Outra alteração importante está no setor de meio-campo. No clássico de outubro, Tchê Tchê atuou ao lado de Barros, mas a vaga era uma das indefinições de Diniz. Desde a goleada contra o Internacional, Thiago Mendes assumiu a posição do ex-jogador do Botafogo e vem atuando como titular da equipe.

Inversão no ataque

O ataque também mudou. A partir da partida contra o Internacional, Fernando Diniz decidiu inverter seus extremos. Nuno Moreira, que atuava pela esquerda, passou a jogar pelo lado direito, enquanto Andrés Gómez foi deslocado para a esquerda. A mudança se manteve mesmo na partida contra o Mirassol.

Problema na lateral

Para o clássico da Copa do Brasil, o Vasco terá um desfalque importante: Lucas Piton. O lateral-esquerdo sofreu lesão no joelho esquerdo e está fora da partida. Assim, Fernando Diniz deve novamente improvisar Puma Rodríguez no setor. O uruguaio, lateral-direito de origem, já atuou pela esquerda em outras oportunidades e terá a missão de repetir o bom desempenho nesta oportunidade.

Apesar da vitória recente no confronto direto, o Vasco chega ao reencontro com o rival em um momento bem diferente daquele vivido há dois meses. A queda de desempenho, somada às mudanças estruturais na equipe e ao desfalque de Piton, cria um ambiente de desafio para Fernando Diniz.

