A previsão das contas de 2025 exige a arrecadação de R$ 160 milhões com vendas de jogadores. Pelos cálculos do Lance!, até a quinta-feira (13), a negociação de atletas havia somado R$ 116,6 milhões. Assim, o Internacional ainda precisa arrecadar quase R$ 45 milhões para fechar o orçamento. Os acertos precisam ser feitos até 31 de dezembro, ou seja, o clube tem cerca de 45 dias para chegar a esse valor.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Pelo que apurou o Lance!, cinco atletas foram sondados recentemente por outros times e estão na mira para possíveis propostas nas próximas semanas.

As vendas de 2025

Desde janeiro, o Alvirrubro vendeu cinco jogadores. As duas maiores negociações foram a do volante Rômulo, para o Tigres, do México, por R$ 30,4 milhões, em janeiro, e o atacante Wesley, para o Al-Rayyan, do Catar, por R$ 21,8 milhões, em agosto. Outros R$ 30 milhões vieram da venda do volante Johnny do Real Bétis para o Atlético de Madrid, ambos da Espanha.

continua após a publicidade

As outras negociações foram todas abaixo desses valores.

As vendas diretas

Rômulo –Tigres-MEX – R$ 30,4 milhões

Wesley – Al-Rayyan-CAT – R$ 21,8 milhões

Wanderson – Cruzeiro – R$ 12,2 milhões

Matheus Dias – Nacional-POR – R$ 9,6 milhões

Kaíque Rocha – Casa Pia-POR – R$ 2,6 milhões

Rômulo em ação pelo Tigres, do México (Foto: Divulgação/Tigres-MEX)

Direitos acertados em contrato

Johnny – Real Bétis-ESP para Atlético de Madrid – R$ 30 milhões

Alexandre Alemão – Pachuca-MEX para Rayo Vallecano-ESP – R$ 10 milhões

Johnny na apresentação ao Atlético de Madrid (Foto: Divulgação/Club Atlético de Madrid)

Esses negócios renderam aos cofres do clube R$ 116,6 milhões, faltando, assim, R$ 43,4 milhões a serem arrecadados. Como cinco jogadores – Vitão, Thiago Maia, Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Victor Gabriel – foram sondados nos últimos meses por equipes do Brasil e do Exterior, é possível que a rubrica de vendas extrapole a meta.

Vitão estaria perto de sair

Ao que tudo indica, Vitão está perto de deixar o Beira-Rio. O zagueiro de 25 anos tem promessa da direção alvirrubra de facilitação de saída caso chegue uma proposta que agrade ambas as partes. Principalmente se for para o Exterior. O clube tem 80% dos direitos econômicos do atleta.

continua após a publicidade

O Besikitas, da Turquia, um time da Espanha e outro da França, que não tiveram nomes revelados, prometem concretizar ofertas nas próximas semanas. O valor de mercado a ser arrecadado com o defensor talvez feche os R$ 43,4 milhões, já que a pedida anterior estava na casa de 10 milhões de euros, cerca de R$ 61,2 milhões no câmbio atual.