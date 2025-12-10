Duplas são trunfos de Corinthians e Cruzeiro para decisão; veja os números
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (10), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. As duplas ofensivas das duas equipes aparecem como principais esperanças de gols na decisão.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Corinthians não vence o Cruzeiro no Mineirão há 11 anos
Futebol Nacional09/12/2025
- Futebol Internacional
Ex-Corinthians brilha na China e celebra título nacional pelo Beijing Guoan
Futebol Internacional09/12/2025
- Futebol Feminino
Jhonson, do Corinthians, é eleita revelação no Bola de Prata; veja números do ano
Futebol Feminino09/12/2025
No lado celeste, Matheus Pereira e Kaio Jorge são os protagonistas da boa fase do Cruzeiro sob o comando de Léo Jardim. Juntos, marcaram 33 dos 60 gols da equipe na temporada, que terminou em terceiro lugar no Brasileirão.
Kaio Jorge, centroavante, foi o artilheiro da competição de pontos corridos, com 21 gols. Na Copa do Brasil, balançou a rede em cinco oportunidades e também lidera o ranking de goleadores.
Matheus Pereira pelo Cruzeiro na temporada 2025
- 49 jogos (43 titular)
- 7 gols
- 9 assistências
- 241 minutos para participar de gol
- Nota Sofascore 7.48
Kaio Jorge pelo Cruzeiro na temporada 2025
- 44 jogos (41 titular)
- 26 gols
- 8 assistências
- 97 minutos para participar de gol
- Nota Sofascore 7.22
Cruzeiro em jogos que ambos atuaram
- 39 jogos
- 22V | 12E | 5D
- 67% de aproveitamento
- 60 gols marcados (1.5 por jogo)
- 33 gols da dupla (55%)
Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro
No Timão, a esperança é pelo retorno de Memphis e Yuri Alberto. A dupla volta a formar o ataque titular do clube alvinegro após cinco rodadas. A última vez foi na derrota por 1 a 0 contra o Ceará, no dia 9 de novembro. O holandês ficou fora por um edema ósseo no joelho esquerdo, enquanto Yuri Alberto foi baixa por um edema na sínfise púbica.
Apesar da oscilação do time ao longo da temporada, que terminou na 13ª colocação do Brasileirão, a dupla foi responsável por metade dos gols do clube no ano.
Memphis pelo Corinthians na temporada 2025
- 47 jogos (36 titular)
- 10 gols
- 10 assistências
- 163 minutos para participar de gol
- Nota Sofascore 7.07
Yuri Alberto pelo Corinthians na temporada 2025
- 54 jogos (41 titular)
- 18 gols
- 2 assistências
- 193 minutos para participar de gol
- Nota Sofascore 6.90
Corinthians em jogos que ambos atuaram
- 38 jogos
- 21V | 7E | 10D
- 61% de aproveitamento
- 56 gols marcados (1.5 por jogo)
- 28 da dupla (50%)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias