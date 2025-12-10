Duplas são trunfos de Corinthians e Cruzeiro para decisão; veja os números

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. As duplas ofensivas das duas equipes aparecem como principais esperanças de gols na decisão.

No lado celeste, Matheus Pereira e Kaio Jorge são os protagonistas da boa fase do Cruzeiro sob o comando de Léo Jardim. Juntos, marcaram 33 dos 60 gols da equipe na temporada, que terminou em terceiro lugar no Brasileirão.

Kaio Jorge, centroavante, foi o artilheiro da competição de pontos corridos, com 21 gols. Na Copa do Brasil, balançou a rede em cinco oportunidades e também lidera o ranking de goleadores.

Kaio Jorge é um dos destaques da Raposa na temporada (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matheus Pereira pelo Cruzeiro na temporada 2025

49 jogos (43 titular) 7 gols 9 assistências 241 minutos para participar de gol Nota Sofascore 7.48

Kaio Jorge pelo Cruzeiro na temporada 2025

44 jogos (41 titular) 26 gols 8 assistências 97 minutos para participar de gol Nota Sofascore 7.22

Cruzeiro em jogos que ambos atuaram

39 jogos 22V | 12E | 5D 67% de aproveitamento 60 gols marcados (1.5 por jogo) 33 gols da dupla (55%)

Memphis Depay é uma referência no ataque alvinegro (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)

No Timão, a esperança é pelo retorno de Memphis e Yuri Alberto. A dupla volta a formar o ataque titular do clube alvinegro após cinco rodadas. A última vez foi na derrota por 1 a 0 contra o Ceará, no dia 9 de novembro. O holandês ficou fora por um edema ósseo no joelho esquerdo, enquanto Yuri Alberto foi baixa por um edema na sínfise púbica.

Apesar da oscilação do time ao longo da temporada, que terminou na 13ª colocação do Brasileirão, a dupla foi responsável por metade dos gols do clube no ano.

Memphis pelo Corinthians na temporada 2025

47 jogos (36 titular) 10 gols 10 assistências 163 minutos para participar de gol Nota Sofascore 7.07

Yuri Alberto pelo Corinthians na temporada 2025

54 jogos (41 titular) 18 gols 2 assistências 193 minutos para participar de gol Nota Sofascore 6.90

Corinthians em jogos que ambos atuaram