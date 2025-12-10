menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Duplas são trunfos de Corinthians e Cruzeiro para decisão; veja os números

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (10), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Eduardo Statuti
São Paulo (SP)
Dia 10/12/2025
14:00
Goleadores de Cruzeiro e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Gazeta Press)
imagem cameraGoleadores de Cruzeiro e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h30, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. As duplas ofensivas das duas equipes aparecem como principais esperanças de gols na decisão.

continua após a publicidade

Relacionadas

No lado celeste, Matheus Pereira e Kaio Jorge são os protagonistas da boa fase do Cruzeiro sob o comando de Léo Jardim. Juntos, marcaram 33 dos 60 gols da equipe na temporada, que terminou em terceiro lugar no Brasileirão.

Kaio Jorge, centroavante, foi o artilheiro da competição de pontos corridos, com 21 gols. Na Copa do Brasil, balançou a rede em cinco oportunidades e também lidera o ranking de goleadores.

continua após a publicidade
Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Kaio Jorge é um dos destaques da Raposa na temporada (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Matheus Pereira pelo Cruzeiro na temporada 2025

  1. 49 jogos (43 titular)
  2. 7 gols
  3. 9 assistências
  4. 241 minutos para participar de gol
  5. Nota Sofascore 7.48

Kaio Jorge pelo Cruzeiro na temporada 2025

  1. 44 jogos (41 titular)
  2. 26 gols
  3. 8 assistências
  4. 97 minutos para participar de gol
  5. Nota Sofascore 7.22

Cruzeiro em jogos que ambos atuaram

  1. 39 jogos
  2. 22V | 12E | 5D
  3. 67% de aproveitamento
  4. 60 gols marcados (1.5 por jogo)
  5. 33 gols da dupla (55%)

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Memphis Depay comemora seu gol no jogo do Corinthians contra o São Paulo (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)
Memphis Depay é uma referência no ataque alvinegro (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)

No Timão, a esperança é pelo retorno de Memphis e Yuri Alberto. A dupla volta a formar o ataque titular do clube alvinegro após cinco rodadas. A última vez foi na derrota por 1 a 0 contra o Ceará, no dia 9 de novembro. O holandês ficou fora por um edema ósseo no joelho esquerdo, enquanto Yuri Alberto foi baixa por um edema na sínfise púbica.

Apesar da oscilação do time ao longo da temporada, que terminou na 13ª colocação do Brasileirão, a dupla foi responsável por metade dos gols do clube no ano.

continua após a publicidade

Memphis pelo Corinthians na temporada 2025

  1. 47 jogos (36 titular)
  2. 10 gols
  3. 10 assistências
  4. 163 minutos para participar de gol
  5. Nota Sofascore 7.07

Yuri Alberto pelo Corinthians na temporada 2025

  1. 54 jogos (41 titular)
  2. 18 gols
  3. 2 assistências
  4. 193 minutos para participar de gol
  5. Nota Sofascore 6.90

Corinthians em jogos que ambos atuaram

  1. 38 jogos
  2. 21V | 7E | 10D
  3. 61% de aproveitamento
  4. 56 gols marcados (1.5 por jogo)
  5. 28 da dupla (50%)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias