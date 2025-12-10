Novo CEO do Atlético-MG é apresentado e fala sobre investimentos e resultados esportivos

Na manha desta segunda-feira (10), o Atlético apresentou Pedro Daniel, novo CEO do clube. Ele chega para substituir Bruno Muzzi, que ocupava o cargo desde 2022.

Na manha desta segunda-feira (10), o Atlético apresentou Pedro Daniel, novo CEO do clube. Ele chega para substituir Bruno Muzzi, que ocupava o cargo desde 2022.

Com mais de 20 anos no setor esportivo, Pedro Daniel construiu carreira como consultor, gestor e executivo, especializado em governança, sustentabilidade financeira e reestruturação de instituições esportivas.

Antes de se tornar CEO da SAF do Atlético, foi diretor-executivo de esportes da Ernst & Young na América do Sul e atuou em projetos centrais do futebol brasileiro, como o Fair Play Financeiro, o licenciamento de clubes, o PROFUT e a legislação das SAFs. Sua experiência inclui trabalhos para clubes, FIFA, CONMEBOL e CBF.

Equilíbrio financeiro, investimentos e resultados

Questionado sobre investimentos e resultados, Pedro Daniel foi direto, e disse que é preciso equilibrar a saúde financeira do clube sem faltar com os resultados.

"Vamos buscar esse equilíbrio em termos financeiros, ser sustentável, sem perder performance. Afinal de contas, aqui é um clube de futebol, a gente vive de resultado. Estamos fazendo diversas reuniões para para entender como é que a gente consegue ser o mais eficiente possível.

E os aportes? O novo CEO do Atlético também falou sobre os novos investimentos, no entanto apontou que as dívidas e as taxas de juros impactam diretamente nos aportes, deixando em aberto as definições sobre o tema.

"Em termos de estrutura de capital, quando você fala de aporte, a gente está discutindo todas as alternativas possíveis, sabendo que a gente mora num país que a taxa de juros é de 15%. Então a dívida, ela pega muito forte quando a gente pensa em despesa financeira e ela tira o dinheiro do futebol, a gente acaba pagando juros e perde competitividade, perde performance. "

"Então nós estamos trabalhando muito forte para nesse primeiro semestre conseguir ajustar pelo menos essa parte, e para que o futebol seja o menos afetado possível."