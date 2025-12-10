CEO do Atlético-MG reforça busca por conexão com a torcida e criação do "Conselho da Massa"

Pedro Daniel, novo CEO do Atlético, destacou em sua apresentação a necessidade de reconstruir a conexão e a sintonia com a torcida, abalada pelos resultados negativos recentes. Segundo ele, o clube busca incansavelmente novas estratégias para fortalecer esse vínculo e, nesse contexto, apresentou um novo projeto: o “Conselho da Massa”.

"Nós queremos nos aproximar mais da torcida, nós como gestão, ouvir mais da torcida, entender quais são as nossas necessidade. A gente precisa ouvir a torcida, é o nosso maior ativo, o clube vive por conta da torcida. "

Torcida do atlético participará de conselho da massa (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

Conselho da Massa

Como uma das estratégias de aproximação com o torcedor, Pedro Daniel confirmou a criação do Conselho da Massa, para escutar e fortalecer o vínculo clube-torcida.

"Vamos colocar em prática um "conselho da massa", nós queremos que a torcida, que a massa esteja desse lado da mesa porque de fato ela faz parte do clube. Somos nove, quase dez milhões de torcedores, então a gente quer ouvir, esse é um dos pilares da gestão.

"Estamos em busca dessa aproximação com a massa, de fato entender quais são as necessidades, o que a gente está pecando, o que de fato a gente tem aqui que melhorar, é um ponto chave."

Atlético e Nike

O novo CEO também falou sobre o contrato com a Nike, nova fornecedora de materiais esportivos do clube e assunto de grande interesse da torcida. Destacou as ações entre Atlético e Nike e deixou em aberto sobre um possível manto da massa.

"Estamos discutindo com a Nike não só a questão de abastecimento, mas também sobre novos produtos com o alinhamento entre Nike e Atlético. Estamos discutindo as estratégias deles ao redor do mundo que deram certo e eles entendendo o nosso modelo, como que a massa gosta, qual a nossa linguagem."

"Estamos discutindo e debatendo todas as pautas, se o manto da massa vai ou não existir. Estamos em fase final de debate e estou com uma expectativa bem grande."