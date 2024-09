Internacional enfrenta o Fortaleza pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 10:12 • Porto Alegre (RS)

O Internacional volta a campo na noite de quarta-feira (11), após a parada da Data Fifa, quando encara o Fortaleza em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h30 (de Brasília). No Beira-Rio, o Colorado contará com o apoio de 25 mil torcedores para buscar a vitória.

O jogo é tido como de extrema importância para os objetivos do Internacional no ano, além de enfrentar uma das sensações da temporada - o Fortaleza de Vojvoda. Enquanto os adversários buscam os três pontos para retomar a liderança, o time de Roger Machado quer seguir subindo na tabela.

Para isso, contará com o apoio da sua torcida. A direção Colorada espera que cerca de 25 mil torcedores estejam presentes no Beira-Rio.

Apesar do horário não ser dos mais favoráveis, às 19h30 (de Brasília), o Inter realizou promoção de ingressos. A entrada mais barata custa R$18 e é válida para sócios da modalidade Campeão do Mundo, com acessos nos portões 3 e 7. Para o mesmo setor, o não-sócio paga R$45.