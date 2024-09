Matheus Gonçalves, do Flamengo, admite propostas e explica decisão sobre futuro

Matheus Gonçalves, em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







10/09/2024

Na última janela de transferências do futebol brasileiro, Matheus Gonçalves, cria da base do Flamengo, foi sondado por diversos clubes do Brasil e do mundo. Após a vitória da Seleção Brasileira Sub-20 por 3 a 2 sobre o México no último domingo (8), em São Januário, o meia admitiu as propostas que recebeu e explicou as decisões para seu futuro.

- Vieram propostas tanto do Brasil quanto lá de fora. Prefiro ficar aqui no Flamengo. Meu time de coração desde pequeno. Jogo lá desde os 12 anos. Creio que posso ter mais oportunidade e ir muito bem lá. Claro que a gente fica incomodado, porque a gente sempre quer estar jogando. - declarou Matheus Gonçalves.

Com pouca minutagem no time principal, o jogador de 19 anos atraiu a atenção do Rio Ave, clube de Portugal, que ofereceu 5 milhões de euros (R$ 31 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do atleta. O Rubro-Negro aceitou, porém o meia não viu com bons olhos a transferência para a equipe portuguesa.

Além da sondagem europeia, Matheus Gonçalves recebeu proposta do Red Bull Bragantino, que tenta insistentemente, desde o começo da temporada, fechar um acordo com o garoto do Ninho. Em agosto, a equipe paulista ofereceu 7 milhões de euros (R$ 43 milhões na cotação atual), além de bônus, por 70% direitos econômicos do jogador. No entanto, a oferta foi recusada pelo Flamengo.

Em 2024, o meia atuou em 11 jogos do time profissional, sendo titular só em duas oportunidades. Diante da falta de chances na equipe principal, o garoto reforçou o elenco Sub-20 na Final do Mundial da categoria, e foi o destaque do título inédito contra o Olympiacos, da Grécia, no Maracanã.